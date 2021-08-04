Українець виборов «срібло» Олімпіади в Токіо

Парвіз Насібов поступився у фіналі іранцю Гераї

Борець греко-римського стилю Парвіз Насібов став срібним медалістом Олімпіади в Токіо. У фіналі з іранцем Мохаммадом Реза Гераї українцю не вистачило емоцій. Він їх використав учора в півфіналі, коли зміг виграти поєдинок, поступаючись 0:6. Сьогодні ж боровся повільніше, чим і скористався суперник. За рахунку 1:1 Гераї вдалося провести дві атаки і виграти фінальну сутичку.

«Не знаю, що сталося, - сказав після сутички Насібов. - Чемпіон один, а призерів багато. Я хотів виграти Олімпіаду. Не вийшло. Маю одне бажання: поїхати додому і побачити свою сім'ю».

Насібов вже найкращий результат України у цій ваговій категорії греко-римської боротьби. У 2008 році Армен Варданян у вазі до 66 кг став бронзовим призером Олімпійських Ігор - більше нагород українські борці у цій вазі не здобували.

Раніше срібну нагороду в скарбничку збірної України поклав плавець Михайло Романчук. На дистанції 1500 метрів вільним стилем він трохи більше однієї секунди поступився американцю Роберту Фінке. В активі Михайла також бронзова нагорода на дистанції 800 метрів.

Наші спортсмени виграли також п'ять бронзових медалей. Відзначалися дзюдоїстка Дарина Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, а також тенісистка Еліна Світоліна.

Гарантував собі медаль і боксер Олександр Хижняк, який вийшов до півфіналу.







