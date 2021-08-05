Українка після перегляду фотофінішу виграла медаль Олімпіади (фото)

Людмила Лузан здобула «бронзу» на останніх метрах дистанції

Лузан Каноїстка Людмила Лузан принесла в скарбничку збірної України дванадцяту медаль. На дистанції 200 метрів вона прийшла третьою, поступившись срібній призерці з Канади 0,248 секунди і переможниці, американці Невін Харрісон трохи більше секунди.

Зазначимо, що Лузан пройшла у фінал з найкращим часом.

Таким чином, в активі українців уже 12 медалей Ігор у Токіо. Це на одну більше, ніж було в Ріо-2016.

Раніше борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв першу золоту нагороду для української збірної. «Срібло» дісталося Парвізу Насібову.

В медальному заліку наша команда піднялася на 37 місце.