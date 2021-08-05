Українка після перегляду фотофінішу виграла медаль Олімпіади (фото)
Людмила Лузан здобула «бронзу» на останніх метрах дистанції
Лузан Каноїстка Людмила Лузан принесла в скарбничку збірної України дванадцяту медаль. На дистанції 200 метрів вона прийшла третьою, поступившись срібній призерці з Канади 0,248 секунди і переможниці, американці Невін Харрісон трохи більше секунди.
Зазначимо, що Лузан пройшла у фінал з найкращим часом.
Таким чином, в активі українців уже 12 медалей Ігор у Токіо. Це на одну більше, ніж було в Ріо-2016.
Раніше борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв першу золоту нагороду для української збірної. «Срібло» дісталося Парвізу Насібову.
В медальному заліку наша команда піднялася на 37 місце.
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