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    Українка після перегляду фотофінішу виграла медаль Олімпіади (фото)

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    Людмила Лузан вперше виграла медаль Олімпіади - Українка після перегляду фотофінішу виграла медаль Олімпіади (фото)
    Людмила Лузан вперше виграла медаль Олімпіади
    Фото з відкритих джерел

    Людмила Лузан здобула «бронзу» на останніх метрах дистанції

    Лузан Каноїстка Людмила Лузан принесла в скарбничку збірної України дванадцяту медаль. На дистанції 200 метрів вона прийшла третьою, поступившись срібній призерці з Канади 0,248 секунди і переможниці, американці Невін Харрісон трохи більше секунди.

    Зазначимо, що Лузан пройшла у фінал з найкращим часом.

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    Українка після перегляду фотофінішу виграла медаль Олімпіади (фото)
    Українка після перегляду фотофінішу виграла медаль Олімпіади (фото)
    Українка після перегляду фотофінішу виграла медаль Олімпіади (фото)
    Українка після перегляду фотофінішу виграла медаль Олімпіади (фото)
    Українка після перегляду фотофінішу виграла медаль Олімпіади (фото)
    Українка після перегляду фотофінішу виграла медаль Олімпіади (фото)
    Українка після перегляду фотофінішу виграла медаль Олімпіади (фото)
    Українка після перегляду фотофінішу виграла медаль Олімпіади (фото)

    Таким чином, в активі українців уже 12 медалей Ігор у Токіо. Це на одну більше, ніж було в Ріо-2016.

    Раніше борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв першу золоту нагороду для української збірної. «Срібло» дісталося Парвізу Насібову.

    В медальному заліку наша команда піднялася на 37 місце.

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    Теги: Олімпіада
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    Українка після перегляду фотофінішу виграла медаль Олімпіади (фото)