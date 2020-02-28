Українська трансляція Олімпіади 2020 під загрозою



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Знову стара пісня

UA:ПЕРШИЙ чи то лякає , чи то шантажує: Українці можуть не побачити токійської олімпіади

Нині на рахунки «Суспільного» накладено арешт. Виною тому – старі борги на користь «Євроньюз» , які висять на мовнику ще з часів, коли він був УТ-1.

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У «Суспільному» також зазначають, колишня державна Національна телекомпанія України почала співпрацювати з «Євроньюз» у 2010 році, тобто ще до створення «Суспільного мовника». Згодом з бюджету припинили виділяти кошти на оплату ліцензійних платежів за договором про створення українськомовної версії «Євроньюз», що й нібито спричинило появу боргу та відповідний судовий процес.

Весь цей час боси правонаступника УТ-1 й не думали про борги, проте не забували виписувать щомісячні премії топ-менеджерам, які нічого не робили, крім того, що радились та вдавали, що тяжко працюють.

18 лютого 2020 року та 20 лютого 2020 року Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України наклав арешт на кошти, що є на рахунках «Суспільного мовника». Все для того, щоб витягнути 10,5 млн євро, які заборгували Аласанія та Ко.

У відповідь телевізійники почали шантажувати та зазначати, що тепер не покажуть Олімпіаду та Євробачення.

«Найближчим часом арешт також призведе до повної зупинки діяльності телерадіокомпанії, адже заблокована можливість здійснювати необхідні видатки для роботи національних телеканалів мовника («UA:ПЕРШИЙ», «UA:КУЛЬТУРА» та інших). Уже тиждень «Суспільний мовник» звертається по допомогу до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства культури, молоді та спорту України й Міністерства юстиції України, проте не отримує відповіді та потрібної з боку держави підтримки», - говориться в прес-релізі компанії.

Зазначимо, що є питання й до «Євроньюз» - ця компанія з відчутною російською часткою капіталу й подає новини з помітними перекрученнями у бік піару країни-агресора, втім, контракт є і він складений таким чином, що не платити за ним не можна. Звичайно, про ту ситуацію треба було думати раніше, а не ставити держави та громадян перед фактом у Олімпійський рік.