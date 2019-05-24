Українське громадянство Мораєша: справу в УЄФА ще не закрито



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Португалія та Люксембург оскаржують вердикт УЄФА щодо правомірності виступів бразильця за збірну України

Футбольні федерації Португалії та Люксембурга подали апеляції на рішення УЄФА щодо правомірності набуття українського громадянства та виступів за збірну України бразильського легіонера «Шахтаря» Жуніора Мораєша, інформує канал «Футбол 1».

Найближчим часом буде визначено дату розгляду апеляції по справі Мораєша.

Збірна України зіграла внічию проти Португалії (0:0) та перемогла Люксембург (2:1) на старті кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року з Мораєшем у складі. Португальська та люксембурзька федерації подали до УЄФА скаргу, звертаючи увагу на можливі порушення в питанні правомірності виступів Мораєша за збірну України.

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