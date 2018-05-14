Українські боксери здобули 10 нагород на турнірі в Азербайджані
- Сьогодні, 21:42
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Дві з них виявилися золотими
11-14 травня у столиці Азербайджану проходив традиційний міжнародний турнір з боксу серед юніорів XVI Кубок Гейдара Алієва.
Участь у змаганнях брали боксери з Азербайджану, Казахстану, Грузії, Киргизстану та України, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.
За результатами змагань в активі української команди 10 нагород, серед яких:
Золото:
Вагова категорія 50 кг: Максим ГОРОДЮК
Вагова категорія 75 кг: Володимир КУШНІР
Срібло:
Вагова категорія 54 кг: Максим ВЛАСЮК
Вагова категорія 66 кг: Микита ГОРБАТЕНКО
Бронза:
Вагова категорія 48 кг: Богдан ШТОНДА
Вагова категорія 60 кг: Кирило ТАРАН
Вагова категорія 66 кг: Юрій АЛЕКСА
Вагова категорія 70 кг: Ілля МЕЛЬНИЧУК
Вагова категорія 75 кг: Матвій РАЖБА
Вагова категорія 80 кг: Микита ХРИПКО