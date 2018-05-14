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    Українські боксери здобули 10 нагород на турнірі в Азербайджані

    • Сьогодні, 21:42
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    Фото ФБУ
    Фото ФБУ

    Дві з них виявилися золотими

    11-14 травня у столиці Азербайджану проходив традиційний міжнародний турнір з боксу серед юніорів XVI Кубок Гейдара Алієва.

    Участь у змаганнях брали боксери з Азербайджану, Казахстану, Грузії, Киргизстану та України, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

    За результатами змагань в активі української команди 10 нагород, серед яких:

    Золото:
    Вагова категорія 50 кг: Максим ГОРОДЮК
    Вагова категорія 75 кг: Володимир КУШНІР

    Срібло:
    Вагова категорія 54 кг: Максим ВЛАСЮК
    Вагова категорія 66 кг: Микита ГОРБАТЕНКО

    Бронза:

    Вагова категорія 48 кг: Богдан ШТОНДА
    Вагова категорія 60 кг: Кирило ТАРАН
    Вагова категорія 66 кг: Юрій АЛЕКСА
    Вагова категорія 70 кг: Ілля МЕЛЬНИЧУК
    Вагова категорія 75 кг: Матвій РАЖБА
    Вагова категорія 80 кг: Микита ХРИПКО

    бокс Збірна України Азербайджан
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