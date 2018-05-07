Українські борці греко-римського стилю здобули вісім нагород на Гімназіаді

Дві з них стали золотими

У суботу, 5 травня, на Всесвітній гімназіаді у Маракеші усі українські борці греко-римського стилю завоювали медалі. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України. «Коли підопічні Дмитра Шевчука та Олексія Лозового на чемпіонаті світу в Афінах у минулому році здобули п’ять медалей, багато хто подумав, що



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Фото ФГРБУ

Дві з них стали золотими

У суботу, 5 травня, на Всесвітній гімназіаді у Маракеші усі українські борці греко-римського стилю завоювали медалі.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України.

«Коли підопічні Дмитра Шевчука та Олексія Лозового на чемпіонаті світу в Афінах у минулому році здобули п’ять медалей, багато хто подумав, що команді пощастило», - йдеться у заяві прес-служби.

«Не всі повірили, що молодому тренеру Дмитру Шевчуку та його однодумцям, таким як Віктор Марач, вдалося перетворити колектив дітей на дружню сім’ю, професійно підвести до змагань і психологічно налаштувати на результат», - додається.

Медалістами Всесвітньої гімназіади у Марокко стали:

Давид Самсонов (92 кг), Святослав Калашніков (110 кг) – золото;

Геннадій Завертайло (45 кг), Владслав Шишко (71 кг) – срібло;

Сергій Гринчук (51 кг), Максим Куценко (55 кг); Єгор Букатий (60 кг) і Микита Політаєв (65 кг) – бронза.

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