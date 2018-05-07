  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українські борці греко-римського стилю здобули вісім нагород на Гімназіаді

    Дві з них стали золотими
    У суботу, 5 травня, на Всесвітній гімназіаді у Маракеші усі українські борці греко-римського стилю завоювали медалі. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України. «Коли підопічні Дмитра Шевчука та Олексія Лозового на чемпіонаті світу в Афінах у минулому році здобули п’ять медалей, багато хто подумав, що
    • Сьогодні, 15:44
    • Розсилка
    Фото ФГРБУ
    Фото ФГРБУ

    Дві з них стали золотими

    У суботу, 5 травня, на Всесвітній гімназіаді у Маракеші усі українські борці греко-римського стилю завоювали медалі.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України.

    «Коли підопічні Дмитра Шевчука та Олексія Лозового на чемпіонаті світу в Афінах у минулому році здобули п’ять медалей, багато хто подумав, що команді пощастило», - йдеться у заяві прес-служби.

    «Не всі повірили, що молодому тренеру Дмитру Шевчуку та його однодумцям, таким як Віктор Марач, вдалося перетворити колектив дітей на дружню сім’ю, професійно підвести до змагань і психологічно налаштувати на результат», - додається.

    Медалістами Всесвітньої гімназіади у Марокко стали:

    Давид Самсонов (92 кг), Святослав Калашніков (110 кг) – золото;

    Геннадій Завертайло (45 кг), Владслав Шишко (71 кг) – срібло;

    Сергій Гринчук (51 кг), Максим Куценко (55 кг); Єгор Букатий (60 кг) і Микита Політаєв (65 кг) – бронза.

    Нагадаємо, Жан Беленюк розповів, скільки грошей йому пропонували за зміну громадянства.

    українці спортивна боротьба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ