Українські борці греко-римського стилю здобули вісім нагород на Гімназіаді
- Сьогодні, 15:44
-
Розсилка
Дві з них стали золотими
У суботу, 5 травня, на Всесвітній гімназіаді у Маракеші усі українські борці греко-римського стилю завоювали медалі.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України.
«Коли підопічні Дмитра Шевчука та Олексія Лозового на чемпіонаті світу в Афінах у минулому році здобули п’ять медалей, багато хто подумав, що команді пощастило», - йдеться у заяві прес-служби.
«Не всі повірили, що молодому тренеру Дмитру Шевчуку та його однодумцям, таким як Віктор Марач, вдалося перетворити колектив дітей на дружню сім’ю, професійно підвести до змагань і психологічно налаштувати на результат», - додається.
Медалістами Всесвітньої гімназіади у Марокко стали:
Давид Самсонов (92 кг), Святослав Калашніков (110 кг) – золото;
Геннадій Завертайло (45 кг), Владслав Шишко (71 кг) – срібло;
Сергій Гринчук (51 кг), Максим Куценко (55 кг); Єгор Букатий (60 кг) і Микита Політаєв (65 кг) – бронза.
Нагадаємо, Жан Беленюк розповів, скільки грошей йому пропонували за зміну громадянства.