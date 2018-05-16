Українські борці здобули сім нагород на міжнародному турнірі у Грузії (фотогалерея)
-
Розсилка
Троє представників України стали чемпіонами змагань
На міжнародному турнірі у Батумі (Грузія) підопічні Віктора Лозового та Яшара Насірова продемонстрували професійну боротьбу, перемагаючи господарів і не поступаючись іранцям.
Юніорська збірна України з греко-римської боротьби завоювала сім медалей, інформує Федерації греко-римської боротьби України.
Чемпіонами стали Іван Черкас, Сергій Грушин (представники Київщини) та Дмитро Васецький (Кривий Ріг).
Парвіз Насібов (Запоріжжя) здобув срібну відзнаку.
А бронзовим призерами стали Андрій Кулик (Харків), Олександр Грушин і Віталій Андрійович (Київська область).
«Як повідомив штатний тренер команди Яшар Насіров, рівень змагань був дуже високий, а от суддівство не завжди було чесним. За золото мав боротися Олександр Грушин. Арбітр безсоромно засудив і вкрав перемогу та можливість боротися за золото в Олександра», - йдеться у повідомленні прес-служби організації.
Зазначається, що грузинська публіка «освистала відверту несправедливість земляка».