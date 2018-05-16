Українські борці здобули сім нагород на міжнародному турнірі у Грузії (фотогалерея)

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Троє представників України стали чемпіонами змагань

На міжнародному турнірі у Батумі (Грузія) підопічні Віктора Лозового та Яшара Насірова продемонстрували професійну боротьбу, перемагаючи господарів і не поступаючись іранцям.

Юніорська збірна України з греко-римської боротьби завоювала сім медалей, інформує Федерації греко-римської боротьби України.

Чемпіонами стали Іван Черкас, Сергій Грушин (представники Київщини) та Дмитро Васецький (Кривий Ріг).

Парвіз Насібов (Запоріжжя) здобув срібну відзнаку.

А бронзовим призерами стали Андрій Кулик (Харків), Олександр Грушин і Віталій Андрійович (Київська область).

«Як повідомив штатний тренер команди Яшар Насіров, рівень змагань був дуже високий, а от суддівство не завжди було чесним. За золото мав боротися Олександр Грушин. Арбітр безсоромно засудив і вкрав перемогу та можливість боротися за золото в Олександра», - йдеться у повідомленні прес-служби організації.

Зазначається, що грузинська публіка «освистала відверту несправедливість земляка».