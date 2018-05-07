Українські фехтувальники стали переможцями Всесвітньої гімназіади

Українці у Марокко здобули вісім медалей, з яких три золоті

Українські фехтувальники вперше в історії взяли участь у Всесвітній гімназіаді, яка пройшла в африканському Марокко. Українські спортсмени боролися за нагороди у фехтуванні на шпагах, рапірах і шаблях. І практично у всіх дисциплінах українці змогли потрапити на п'єдестал пошани, інформує офіційний сайт Національного федерації фехтування України.



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Фото НФФУ

Українці у Марокко здобули вісім медалей, з яких три золоті

Українські фехтувальники вперше в історії взяли участь у Всесвітній гімназіаді, яка пройшла в африканському Марокко.

Українські спортсмени боролися за нагороди у фехтуванні на шпагах, рапірах і шаблях.

І практично у всіх дисциплінах українці змогли потрапити на п'єдестал пошани, інформує офіційний сайт Національного федерації фехтування України.

Найбільшу кількість медалей завоювали рапіристи. Усі наші фехтувальники з України – Катерина Буденко, Аліна Полозюк, Данило Ткач і Семен Булава – дійшли до фіналу, де змагалися за золото турніру між собою.

Серед дівчат сильнішою виявилася Буденко, а серед юнаків – Ткач.

Шпажисти також показали високий результат. Руслан Гасанов поступився у вирішальному поєдинку Гімназіади представнику Китаю Цзя Янь Ціню та виграв для збірної срібло.

Катерина Чорній, у свою чергу, стала чемпіонкою, обігравши всіх суперниць на турнірі, а Анастасія Зеленцова завершила виступ на третьому місці.

Щодо шаблістів, то Дарина Гонцова зупинилася за крок від фіналу, завоювавши бронзову медаль, а її колега по національній команді Дмитро Шостак фінішував на п'ятій сходинці.

За підсумками змагань з фехтування українці очолили медальний залік, випередивши Францію й Алжир. На рахунку українських спортсменів – три золота, три срібла та дві бронзи.

У Франції, яка стала другою, – два золота та два срібла, а в Алжиру, який посів третє місце, – одне срібло й одна бронза.

Нагадаємо, українські борці греко-римського стилю здобули вісім нагород на Гімназіаді.