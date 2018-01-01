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    Українські гімнастки новий сезон починають турніром у Лос-Анджелесі

    Під українським прапором на цих змаганнях дебютуватиме чемпіонка Естонії Яніка Вартлаан
    Вже на цьому тижні грації української збірної з художньої гімнастики поборються за перші нагороди у новому сезоні на міжнародному турнірі у Лос-Анджелесі «LA Lights 2018». Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гімнастики України. У категорії сеньорок українську збірну представлять титуловані спортсменки: фіналістки юніорського
    • Сьогодні, 11:50
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    Під українським прапором на цих змаганнях дебютуватиме чемпіонка Естонії Яніка Вартлаан

    Вже на цьому тижні грації української збірної з художньої гімнастики поборються за перші нагороди у новому сезоні на міжнародному турнірі у Лос-Анджелесі «LA Lights 2018».

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гімнастики України.

    У категорії сеньорок українську збірну представлять титуловані спортсменки: фіналістки юніорського чемпіонату Європи та чемпіонки України, які виступають за програмою майстрів спорту з цього року.

    А саме – Влада Нікольченко, Аліна Сідак і Маріола Боднарчук; учасниця юніорського та дорослого чемпіонатів Європи, чемпіонка України серед юніорів Єва Мелещук; гімнастка, яка з цього року починає виступати на міжнародній арені за Україну, чемпіонка Естонії Яніка Вартлаан, а також переможниці та призери міжнародних турнірів Вікторія Фотієва та Юлія Ольховська.

    У категорії юніорок за медалі поборються одна з лідерів юніорської збірної Вікторія Онопрієнко, а також багаторазова переможниця міжнародних турнірів Вікторія Денисенко.

    Змагання пройдуть 28-29 січня.

    художня гімнастика
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