Українські гімнастки потрапили на п'єдестал пошани на олімпійській кваліфікації у Москві (відео)
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Христина Погранична стала другою, а Вікторія Онопрієнко – третьою
У п’ятницю, 15 лютого, у Москві пройшла кваліфікація на Юнацькі Олімпійські ігри 2018 року, які відбудуться у жовтні у Буенос-Айресі.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гімнастики України.
Україну на цьому старті представили дві найсильніші юніорки 2003 року народження, чемпіонка і віце-чемпіонка України відповідно Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко.
У підсумку Христина Погранична завоювала срібну медаль у багатоборстві, а Вікторія Онопрієнко – бронзову. На першому місці – росіянка Анастасія Сергєєва.
Окрім того, увійшовши у 18 найсильніших гімнасток Європи, українські грації завоювали путівку на Юнацьку Олімпіаду.
1. Анастасія Сергєєва (Росія) - 62,300
2. Христина Погранична (Україна) - 61,150
3. Вікторія Онопрієнко (Україна) - 60,200