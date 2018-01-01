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    Українські гімнастки потрапили на п'єдестал пошани на олімпійській кваліфікації у Москві (відео)

    Христина Погранична стала другою, а Вікторія Онопрієнко – третьою
    У п’ятницю, 15 лютого, у Москві пройшла кваліфікація на Юнацькі Олімпійські ігри 2018 року, які відбудуться у жовтні у Буенос-Айресі. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гімнастики України. Україну на цьому старті представили дві найсильніші юніорки 2003 року народження, чемпіонка і віце-чемпіонка України відповідно Христина
    • Сьогодні, 18:45
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    Христина Погранична (зліва), Вікторія Онопрієнко (справа)
    Христина Погранична (зліва), Вікторія Онопрієнко (справа)

    Христина Погранична стала другою, а Вікторія Онопрієнко – третьою

    У п’ятницю, 15 лютого, у Москві пройшла кваліфікація на Юнацькі Олімпійські ігри 2018 року, які відбудуться у жовтні у Буенос-Айресі.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гімнастики України.

    Україну на цьому старті представили дві найсильніші юніорки 2003 року народження, чемпіонка і віце-чемпіонка України відповідно Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко.

    У підсумку Христина Погранична завоювала срібну медаль у багатоборстві, а Вікторія Онопрієнко – бронзову. На першому місці – росіянка Анастасія Сергєєва.

    Окрім того, увійшовши у 18 найсильніших гімнасток Європи, українські грації завоювали путівку на Юнацьку Олімпіаду.

    1. Анастасія Сергєєва (Росія) - 62,300

    2. Христина Погранична (Україна) - 61,150

    3. Вікторія Онопрієнко (Україна) - 60,200

    Лише одна гімнастка від країни зможе виступити в Аргентині.

    Росія художня гімнастика українці
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