Українські гімнастки потрапили на п'єдестал пошани на олімпійській кваліфікації у Москві (відео)

Христина Погранична стала другою, а Вікторія Онопрієнко – третьою

У п’ятницю, 15 лютого, у Москві пройшла кваліфікація на Юнацькі Олімпійські ігри 2018 року, які відбудуться у жовтні у Буенос-Айресі. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гімнастики України. Україну на цьому старті представили дві найсильніші юніорки 2003 року народження, чемпіонка і віце-чемпіонка України відповідно Христина



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Христина Погранична (зліва), Вікторія Онопрієнко (справа)

Христина Погранична стала другою, а Вікторія Онопрієнко – третьою

У п’ятницю, 15 лютого, у Москві пройшла кваліфікація на Юнацькі Олімпійські ігри 2018 року, які відбудуться у жовтні у Буенос-Айресі.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гімнастики України.

Україну на цьому старті представили дві найсильніші юніорки 2003 року народження, чемпіонка і віце-чемпіонка України відповідно Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко.

У підсумку Христина Погранична завоювала срібну медаль у багатоборстві, а Вікторія Онопрієнко – бронзову. На першому місці – росіянка Анастасія Сергєєва.

Окрім того, увійшовши у 18 найсильніших гімнасток Європи, українські грації завоювали путівку на Юнацьку Олімпіаду.

1. Анастасія Сергєєва (Росія) - 62,300

2. Христина Погранична (Україна) - 61,150

3. Вікторія Онопрієнко (Україна) - 60,200

Лише одна гімнастка від країни зможе виступити в Аргентині.