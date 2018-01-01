Погранична й Онопрієнко поборються за путівку на Юнацьку Олімпіаду-2018 від України

На змагання до Аргентини поїде лише одна спортсменка від країни

З'явилася іменна заявка на кваліфікацію на Юнацькі Олімпійські ігри 2018 року. За путівку на Олімпіаду поборються дві наші найсильніші юніорки – Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко, інформує офіційний сайт Федерації гімнастики України. Обидві гімнастки є багаторазовими переможницями та призерками міжнародних турнірів і всеукраїнських