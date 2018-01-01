Погранична й Онопрієнко поборються за путівку на Юнацьку Олімпіаду-2018 від України
- Сьогодні, 18:11
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Розсилка
На змагання до Аргентини поїде лише одна спортсменка від країни
З'явилася іменна заявка на кваліфікацію на Юнацькі Олімпійські ігри 2018 року.
За путівку на Олімпіаду поборються дві наші найсильніші юніорки – Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко, інформує офіційний сайт Федерації гімнастики України.
Обидві гімнастки є багаторазовими переможницями та призерками міжнародних турнірів і всеукраїнських стартів, а також чемпіонкою та віце-чемпіонкою чемпіонату України серед юніорів відповідно.
Участь у змаганнях можуть брати тільки грації 2003 року народження.
Для отримання ліцензії необхідно увійти до 18-ти кращих серед гімнасток Європи.
Окрім того, лише одна гімнастка від країни може поїхати на Олімпіаду.
Юнацькі Олімпійські ігри 2018 пройдуть з 6-го по 18-те жовтня у Буенос-Айресі.
Кваліфікація ж пройде у Москві 13-16 лютого.
Нагадаємо, у грудні 2017 року Погранична тріумфувала на змаганнях у Дубаї.