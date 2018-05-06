  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українські гімнастки виграли три медалі на Всесвітній гімназіаді

    2 травня у Марокко стартувала 17-та Всесвітня літня гімназіада
    Українські художні гімнастки вибороли три медалі на Всесвітній гімназіаді, що триває в Марокко, - золото і два срібла. Про це повідомляє Федерація гімнастики України у Facebook. В індивідуальній першості Христина Погранична перемогла у багатоборстві, а Вікторія Онопрієнко стала срібним призером. У групових вправах юніорська збірна України у
    • Сьогодні, 18:34
    • Розсилка
    Українські гімнастки. Фото: ФГУ
    Українські гімнастки. Фото: ФГУ

    2 травня у Марокко стартувала 17-та Всесвітня літня гімназіада

    Українські художні гімнастки вибороли три медалі на Всесвітній гімназіаді, що триває в Марокко, - золото і два срібла.

    Про це повідомляє Федерація гімнастики України у Facebook.

    В індивідуальній першості Христина Погранична перемогла у багатоборстві, а Вікторія Онопрієнко стала срібним призером.

    У групових вправах юніорська збірна України у складі Олександри Яремчук, Ганни Галасюк, Анастасії Валентирової, Юлії Третяк, Таїсії Мосолової та Дани Кузьмич посіла друге місце.
    Також повідомляється, що Погранична і Онопрієнко виступлять у чотирьох фіналах. Серед груп фінали не передбачені.

    Зазначимо, як повідомляло раніше Міністерство освіти і науки України, станом на 5 травня українські школярі в Марокко вибороли п'ять медалей.

    Нагадаємо, 2 травня у Марокко стартувала 17-та Всесвітня літня гімназіада. Змагання триватимуть до 9 травня.

    художня гімнастика Міністерство освіти і науки Збірна України Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ