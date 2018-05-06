Українські гімнастки виграли три медалі на Всесвітній гімназіаді

2 травня у Марокко стартувала 17-та Всесвітня літня гімназіада

Українські художні гімнастки вибороли три медалі на Всесвітній гімназіаді, що триває в Марокко, - золото і два срібла. Про це повідомляє Федерація гімнастики України у Facebook. В індивідуальній першості Христина Погранична перемогла у багатоборстві, а Вікторія Онопрієнко стала срібним призером. У групових вправах юніорська збірна України у



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Українські гімнастки. Фото: ФГУ

2 травня у Марокко стартувала 17-та Всесвітня літня гімназіада

Українські художні гімнастки вибороли три медалі на Всесвітній гімназіаді, що триває в Марокко, - золото і два срібла.

Про це повідомляє Федерація гімнастики України у Facebook.

В індивідуальній першості Христина Погранична перемогла у багатоборстві, а Вікторія Онопрієнко стала срібним призером.

У групових вправах юніорська збірна України у складі Олександри Яремчук, Ганни Галасюк, Анастасії Валентирової, Юлії Третяк, Таїсії Мосолової та Дани Кузьмич посіла друге місце.

Також повідомляється, що Погранична і Онопрієнко виступлять у чотирьох фіналах. Серед груп фінали не передбачені.

Зазначимо, як повідомляло раніше Міністерство освіти і науки України, станом на 5 травня українські школярі в Марокко вибороли п'ять медалей.

Нагадаємо, 2 травня у Марокко стартувала 17-та Всесвітня літня гімназіада. Змагання триватимуть до 9 травня.