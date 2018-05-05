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    Українські спортсмени завоювали 5 нагород у літній гімназіаді в Марокко

    Збірна представлена в Марокко 122 спортсменами
    Українські спортсмени, які беруть у часть у літній гімназіаді, що розпочалася у Марокко, завоювали 5-ть нагород. Одне золото, два срібла та дві бронзи. Чотири з них у фехтуванні – на подіум піднімались Катерина Буденко, Аліна Полозюк, Руслан Гасанов та Дар’я Гонцова. Бронза в активі дзюдоїста Івана Прудіуса. Українська шкільна
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    Збірна України на Всесвітній літній Гімназіаді-2018
    Збірна України на Всесвітній літній Гімназіаді-2018

    Збірна представлена в Марокко 122 спортсменами

    Українські спортсмени, які беруть у часть у літній гімназіаді, що розпочалася у Марокко, завоювали 5-ть нагород.

    Одне золото, два срібла та дві бронзи. Чотири з них у фехтуванні – на подіум піднімались Катерина Буденко, Аліна Полозюк, Руслан Гасанов та Дар’я Гонцова. Бронза в активі дзюдоїста Івана Прудіуса.

    Українська шкільна дружина представлена в Марокко 122 спортсменами в 17 видах спорту.

    За інформацією Національного олімпійського комітету України, річна гімназіада проводиться під егідою Міжнародної федерації шкільного спорту (ISF), основним девізом якої є «Освіта через спорт» і збирає молодих учнів з усього світу, щоб випробувати дух міжнародної конкуренції, чесної гри, дружби і культурного розмаїття .

    Вперше Всесвітня літня гімназіаді була проведена в 1974 році в Німеччині. Цього року гімназіаді залучила до участі майже 4000 юнаків і дівчат з понад 70 країн світу, які борються за медалі різного ґатунку в 18 видах спорту.

    спорт освіта
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