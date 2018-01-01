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    Українські гімнастки виступлять на турнірах у Москві, Естонії та Будапешті

    У Москві відбудеться етап Гран-прі
    16-18 лютого члени збірної України з художньої гімнастики виступлять відразу на трьох великих стартах: Гран-прі у Москві, міжнародному турнірі «Міс Валентин 2018» в Естонії та міжнародному турнірі в Угорщині «Кубок грації». Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гімнастики України. На турнірі «Міс Валентин»
    • Сьогодні, 21:48
    • Розсилка
    Фото ФГУ
    Фото ФГУ

    У Москві відбудеться етап Гран-прі

    16-18 лютого члени збірної України з художньої гімнастики виступлять відразу на трьох великих стартах: Гран-прі у Москві, міжнародному турнірі «Міс Валентин 2018» в Естонії та міжнародному турнірі в Угорщині «Кубок грації».

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гімнастики України.

    На турнірі «Міс Валентин» виступлять одні з найсильніших сеньорок Влада Нікольченко, Аліна Сідак, Мариола Боднарчук та Яніка Вартлаан, а також збірна команда у групових вправах у складі Анастасії Возняк, Валерії Ханіної, Валерії Юзьвяк, Діани Міжерицької, Дар'ї Кобець та Аліни Бихно.

    Також на цьому старті виступлять і члени юніорської збірної Вікторія Денисенко, Катерина Демиденко та Анна Галасюк.

    Увагу також слід звернути на групу пре-юніорів, у якій виступає переможниця «Кубка Дерюгіної» Ніколь Савіна.

    На Гран-прі у Москві також виступлять одні з найсильніших сеньорок Єва Мелещук і Вікторія Фотієва. Змагання пройдуть у уботу та неділю.

    На турнірі «Кубок грації» у Будапешті виступлять сестри-двійнята Юлія й Аліна Ольховські, а також сильна грація з Дніпра Юлія Третяк.

    Нагадаємо, українські гімнастки потрапили на п'єдестал пошани на олімпійській кваліфікації у Москві.

    художня гімнастика Гран-прі українці
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