Українські гімнастки вперше за п'ять років здобули медаль чемпіонату світу (відео)



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Фото взяте з сайту ФГУ

У групових вправах востаннє українки піднімалися на п'єдестал пошани у 2013 році

У неділю, 16 вересня, на чемпіонаті світу з художньої гімнастики у Болгарії були розіграні останні медалі цього старту у фіналах в окремих видах серед команд у групових вправах.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гімнастики України.

У суботу ж українські «груповички» у складі Анастасії Возняк, Валерії Ханіної, Валерії Юзвяк, Діани Мижерицької, Аліни Бихно та Тетяни Довженко кваліфікувалися в обидва фінали.

Однак, ряд помилок у вправі з п’ятьма обручами не дозволив українським граціям боротися за медалі (сьоме місце).

Проте дівчата показали блискучий виступ з м'ячами та скакалками, що принесло їм бронзову медаль змагань.

Переможницями фіналу з м'ячами та скакалками стали італійки, а друге місце зайняла команда Росії. Найкращими у фіналі з п’ятьма обручами стали болгарки, другими – японки.

До цього останньою завойованою медаллю українських «груповичок» на чемпіонаті світу була бронза з 10 булавами на змаганнях 2013 року у Києві.

Нагадаємо, Влада Нікольченко зупинилася за крок від медалі чемпіонату світу з гімнастики.