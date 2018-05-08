Українські гімнастки зібрали все золото та срібло Всесвітньої гімназіади
- Сьогодні, 08:58
-
Розсилка
В особистих змаганнях Христині Пограничній і Вікторії Онопрієнко не було рівних
У неділю, 6 травня, на Всесвітній гімназіаді у Марокко завершили свої виступи представниці художньої гімнастики.
Україну на цьому старті представляли лідери юніорської збірної Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко, а також команда у групових вправах у складі Олександри Яремчук, Анни Галасюк, Анастасії Валентирової, Юлії Третяк, Таїсії Мосолової та Дани Кузьмич.
За підсумками трьох днів змагань українки завоювали 11 медалей, п’ять з яких – золоті, інформує офіційний сайт Федерації гімнастики України.
Погранична стала переможницею багатоборства та фіналу зі стрічкою, а також завоювала три срібні медалі у фіналах з обручем, м'ячем і булавами.
Онопрієнко стала переможницею фіналів з обручем, м'ячем і булавами та завоювала два срібла у багатоборстві і зі стрічкою.
Таким чином, українки зібрали все можливе золото та срібло Гімназіади.
Команда України у групових вправах посіла друге місце у вправі з п’ятьма скакалками, поступившись лише команді Білорусі.
Нагадаємо, українські фехтувальники стали переможцями Всесвітньої гімназіади.