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    Українські гімнастки зібрали все золото та срібло Всесвітньої гімназіади

    В особистих змаганнях Христині Пограничній і Вікторії Онопрієнко не було рівних
    У неділю, 6 травня, на Всесвітній гімназіаді у Марокко завершили свої виступи представниці художньої гімнастики. Україну на цьому старті представляли лідери юніорської збірної Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко, а також команда у групових вправах у складі Олександри Яремчук, Анни Галасюк, Анастасії Валентирової, Юлії Третяк, Таїсії
    • Сьогодні, 08:58
    • Розсилка
    Фото ФГУ
    Фото ФГУ

    В особистих змаганнях Христині Пограничній і Вікторії Онопрієнко не було рівних

    У неділю, 6 травня, на Всесвітній гімназіаді у Марокко завершили свої виступи представниці художньої гімнастики.

    Україну на цьому старті представляли лідери юніорської збірної Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко, а також команда у групових вправах у складі Олександри Яремчук, Анни Галасюк, Анастасії Валентирової, Юлії Третяк, Таїсії Мосолової та Дани Кузьмич.

    За підсумками трьох днів змагань українки завоювали 11 медалей, п’ять з яких – золоті, інформує офіційний сайт Федерації гімнастики України.

    Погранична стала переможницею багатоборства та фіналу зі стрічкою, а також завоювала три срібні медалі у фіналах з обручем, м'ячем і булавами.

    Онопрієнко стала переможницею фіналів з обручем, м'ячем і булавами та завоювала два срібла у багатоборстві і зі стрічкою.

    Таким чином, українки зібрали все можливе золото та срібло Гімназіади.

    Команда України у групових вправах посіла друге місце у вправі з п’ятьма скакалками, поступившись лише команді Білорусі.

    Нагадаємо, українські фехтувальники стали переможцями Всесвітньої гімназіади.

    художня гімнастика українці
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