Українські гімнастки зібрали все золото та срібло Всесвітньої гімназіади

В особистих змаганнях Христині Пограничній і Вікторії Онопрієнко не було рівних

У неділю, 6 травня, на Всесвітній гімназіаді у Марокко завершили свої виступи представниці художньої гімнастики. Україну на цьому старті представляли лідери юніорської збірної Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко, а також команда у групових вправах у складі Олександри Яремчук, Анни Галасюк, Анастасії Валентирової, Юлії Третяк, Таїсії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФГУ

В особистих змаганнях Христині Пограничній і Вікторії Онопрієнко не було рівних

У неділю, 6 травня, на Всесвітній гімназіаді у Марокко завершили свої виступи представниці художньої гімнастики.

Україну на цьому старті представляли лідери юніорської збірної Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко, а також команда у групових вправах у складі Олександри Яремчук, Анни Галасюк, Анастасії Валентирової, Юлії Третяк, Таїсії Мосолової та Дани Кузьмич.

За підсумками трьох днів змагань українки завоювали 11 медалей, п’ять з яких – золоті, інформує офіційний сайт Федерації гімнастики України.

Погранична стала переможницею багатоборства та фіналу зі стрічкою, а також завоювала три срібні медалі у фіналах з обручем, м'ячем і булавами.

Онопрієнко стала переможницею фіналів з обручем, м'ячем і булавами та завоювала два срібла у багатоборстві і зі стрічкою.

Таким чином, українки зібрали все можливе золото та срібло Гімназіади.

Команда України у групових вправах посіла друге місце у вправі з п’ятьма скакалками, поступившись лише команді Білорусі.

Нагадаємо, українські фехтувальники стали переможцями Всесвітньої гімназіади.