Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські і грузинські вболівальники разом заспівали легендарну пісню про Путіна (відео)

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Українські і грузинські вболівальники разом заспівали легендарну пісню про Путіна (відео)
Українці і грузини закликають до єдності

Путіна зневажають і українці, і грузини

Під час матчу України і Грузії в межах Ліги націй вболівальники обох команд разом заспівали хіт про російського диктатора Володимира Путіна «Путін х***о».

Обережно! Присутня ненормативна лексика!

Як повідомлялося, російська пропагандистка грузинського походження Тіна Канделакі влаштувала істерику після виконання пісні про Путіна фанатами збірної Грузії під час матчу Євро-2024 проти Туреччини.

Канделакі написала, що «з боку грузинських екстремістів нічого нового не відбувається» і нагадала про одного з журналістів, який образив Путіна в ефірі грузинського телеканалу. Пропагандистка повідомила, що «журналіста тепер не видно і не чути».

Канделакі взаявила, що «ця акція пов'язана з тим, що грузини категорично не хочуть йти на повідку Америки, а події в грузинській політиці викликають опір Вашингтона».

Також пропагандистка вирішила звернутись до грузинів як грузинка і назвала їх «дурними баранами, яких ведуть на бійню, гарматним м'ясом, яке використовують американські та європейські політики, щоб відрізати Грузії шляхи порятунку». 

Варто зазначити, що за підтримку військової агресії Росії проти України Канделакі було включено до санкційних списків Литви, США та Канади.

Нагадаємо, 11 жовтня збірна України здобула важливу перемогу над Грузією з рахунком 1:0. Матч відбувся у Познані, Польща.

Єдиний гол у матчі забив Михайло Мудрик на 35-й хвилині. Після того, як суперник втратив м'яч у центрі поля, Георгій Судаков передав його Мудрику, який зробив чудовий прорив до штрафного майданчика і точно пробив у ворота з-за меж штрафного майданчика.

Після цього Україна продовжувала домінувати, однак не змогла реалізувати кілька нагод. Грузія намагалася відповісти активними діями у другому таймі, проте їхні спроби були безуспішними, а воротар України Анатолій Трубін відстояв «сухий» матч.

Ця перемога принесла Україні перші очки в групі, припинивши переможну серію Грузії у Лізі націй.

Збірна Чехії в паралельному матчі обіграла албанців, які виступають разом із Україною в одній групі. 

Українські і грузинські вболівальники разом заспівали легендарну пісню про Путіна (відео) фото 1

Після трьох матчів збірна України посідає останнє місце у своїй групі, набравши три очки лише після сьогоднішнього матчу. 

Гравці збірної України після матчу подякували вболівальникам за підтримку.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ путін фанати ультрас Ліга націй

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Замість бажання захищати свою землю, росіяни пишуть звернення до «царя» – Путін прийди, Путін допоможи, Путін захисти. Абсолютний інфантилізм
Важлива деталь Курської операції, на яку практично не звернули уваги
15 вересня, 17:30
«Вторинні санкції з 14-го пакету виявились ефективними і суттєво підкосили економіку Росії»
Єдиний ключ до розпаду Росії. Що це
19 вересня, 17:01
Україна повинна зі свого боку демонструвати, що її бажання до переговорів справжнє
Зеленський пояснив, чому змінив позицію щодо переговорів із Росією
22 вересня, 16:19
Шторм у Чорному морі значно вплине на логістику росіян
У ВМСУ оцінили, як вплине сезон штормів у Чорному морі на російський флот та війну
27 вересня, 04:05
Російські війська отримали вказівку від Путіна повернути під свій контроль усю територію Курської області
Росіяни провалили великий контрнаступ на Курщині – Bild
27 вересня, 16:03
Нейромережа запропонувала розчавити Путіна пресом
Як помре Путін? Нейромережа вигадала незвичні сценарії (відео)
3 жовтня, 13:25
За останні місяці Україна втратила контроль над низкою досить значних міст
Україна перейшла до повільного відступу: NYT описала ситуацію на фронті
5 жовтня, 14:51
Коментуючи війну в Україні, Орбан заявив, що Зеленський та Путін «не хочуть припинення вогню та миру»
«Вони хочуть битися». Орбан виступив із заявою про Зеленського та Путіна
8 жовтня, 20:48
Збірна України з футболу зіграє із грузинами
Україна-Грузія: анонс, прогноз та ставки на матч Ліги націй
Вчора, 03:30

Новини

Українські і грузинські вболівальники разом заспівали легендарну пісню про Путіна (відео)
Українські і грузинські вболівальники разом заспівали легендарну пісню про Путіна (відео)
Футбольна збірна України здобула першу перемогу в Лізі націй, обігравши Грузію
Футбольна збірна України здобула першу перемогу в Лізі націй, обігравши Грузію
Під час матчу Україна-Грузія в Польщі зникло світло на стадіоні
Під час матчу Україна-Грузія в Польщі зникло світло на стадіоні
Україна – Грузія: цікаві факти перед матчем
Україна – Грузія: цікаві факти перед матчем
Україна-Грузія: анонс, прогноз та ставки на матч Ліги націй
Україна-Грузія: анонс, прогноз та ставки на матч Ліги націй
Василь Ломаченко, ймовірно, завершить боксерську кар'єру – інсайд ESPN
Василь Ломаченко, ймовірно, завершить боксерську кар'єру – інсайд ESPN

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
43K
Завербований український агент заявив, що втрати РФ на Покровському напрямку катастрофічні
43K
Ексгенерал СБУ Наумов не доїхав до суду, заявив про умисне ДТП, але вирок отримав
32K
«Не заглянули в тумбочку». Голова НАЗК пояснив, чому раніше не було питань до голови хмельницької МСЕК
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2024
17K
Голова НАЗК оприлюднив список воєнкомів, що живуть на широку ногу

Новини

Рейд ТЦК під час концерту в Києві та вибухи в Курчатові: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
В Україні прогнозують хмарно з проясненням: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога в Києві тривала менше години через зліт МіГ
Сьогодні, 00:07
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Через два роки після «п'яної» ДТП суд розпочав слухати справу доньки нардепа Ар'єва
Вчора, 17:47
Нардеп «Слуги народу»: Рада має дати старт будівництву третього і четвертого блоків ХАЕС
Вчора, 11:28

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua