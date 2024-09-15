Головна Думки вголос Євген Істребін
search button user button menu button
Євген Істребін Системний аналітик

Важлива деталь Курської операції, на яку практично не звернули уваги

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Замість бажання захищати свою землю, росіяни пишуть звернення до «царя» – Путін прийди, Путін допоможи, Путін захисти. Абсолютний інфантилізм
ілюстративне фото

«Кількість прихильників ІДІЛ у РФ серед мігрантів ще більше зросте»

Я багато разів писав, що Курська операція показала головний російський міф – повна відсутність патріотизму у росіян.

Забавно вийшло, вчора цю тему обговорював з моїм хорошим другом, і згадали у розмові, що в нашому інформаційному полі практично ніхто не звернув увагу на цей очевидний аспект Курської операції. Росіяни не побігли до військкоматів, і до місцевого ТРО, вони побігли взагалі, і настільки далеко, наскільки вистачало грошей та можливостей.

Очевидно, що в Кремлі на це теж звернули увагу, вони зробили висновки, що населення абсолютно інфантильне, замість бажання захищати свою землю, вони пишуть звернення до «царя» – Путін прийди, Путін допоможи, Путін захисти. Абсолютний інфантилізм.

А далі, (я зараз просто падаю зі сміху) Кремль не придумав нічого кращого, як зіграти в нац-м, націоналізм і патріотизм відразу, влаштувавши хресний хід у Пітері.

Туди звезли всю тусовку клоунів. Козаки, націоналісти, божевільні сектанти та інший зброд.

Виглядало це дуже кринжово.

Але найголовніше, це те, що такі заходи матимуть зворотний ефект. На війну ніхто не побіжить, бо страшно, там можуть убити. А ось нападати на тих, хто слабкий, вони вміють. І закінчитись це погромами серед мігрантів.

Це настільки тупа операція, що у мене навіть не вистачає слів це передати. І є ще два кумедні моменти, навіть три:

  1. Гундяєву стало погано під час цього заходу та його відвезла швидка. Бог шельму мітить :)
  2. ІДІЛ, вони просто аплодують стоячи, дивлячись на такі заходи чекістів. Число прихильників ІДІЛ серед мігрантів ще більше зросте.
  3. Мігранти почнуть ще більше залишати Росію, а в умовах величезного кадрового голоду в російській економіці це лише посилить їхні проблеми.

Так що побажаю Кремлю не зупинятися і продовжувати ще більше влаштовувати таких тусовок :)

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Курщина росіяни патріотизм націоналісти хресний хід путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як нестача ресурсів у Росії вплине на військові плани
Перспективи осінньої кампанії та нові виклики для ЗСУ
2 вересня, 09:20
Більшість компонентів для ракет Росії виготовляється лише на одному підприємстві – «ОДК-Сатурн»
Іранські ракети у Росії: новий рівень загрози для України?
12 вересня, 14:10
Рух «Чесно» до річниці відновлення незалежності України проаналізував парламентські стенограми виступів іноземних політиків у Верховній Раді за всі скликання
Від Буша до Байдена. 33 роки Незалежності у цитатах іноземних лідерів, що відвідували Київ
24 серпня, 12:18
Після відвідування Курської АЕС Гроссі планує приїхати в Київ
Гендиректор МАГАТЕ збирається до Курської області
22 серпня, 17:14
Фільм «20 днів у Маріуполі» отримав нагороду у Нідерландах
Фільм «20 днів у Маріуполі» отримав нагороду у Нідерландах
21 серпня, 13:47
Боєць заліз на стовп та за декілька секунд зняв прапор Російської Федерації
Морпіхи зняли російський триколор у одному з сіл на Курщині
18 серпня, 19:57
Французькі спецслужби затримали Павла Дурова
Росіяни забили на сполох через арешт засновника Telegram
25 серпня, 10:42
Ялта, 2003 рік. Путіну подарували масандрівський портвейн, розлитий у рік його народження. Георгій Чернявський показує гостю сертифікат на цю пляшку колекційного вина
Путіну – пляшку, Меркель – вишиванку. Що дарували президенти України високим гостям
26 серпня, 23:30
Між Путіним та Лукашенком уже відбуваються тактичні конфлікти
Між Путіним та Лукашенком назріває конфлікт: білоруський опозиціонер назвав причину
8 вересня, 18:58

Євген Істребін

Важлива деталь Курської операції, на яку практично не звернули уваги
Важлива деталь Курської операції, на яку практично не звернули уваги
У росіян почались великі проблеми з набором гарматного м'яса. Неочікувана причина
У росіян почались великі проблеми з набором гарматного м'яса. Неочікувана причина
Кінець для рубля? Наскільки болючими є нові санкції проти Росії
Кінець для рубля? Наскільки болючими є нові санкції проти Росії
У Росії завершуються гроші на війну?
У Росії завершуються гроші на війну?
Еквадорські банани та російська геніальна стратегія
Еквадорські банани та російська геніальна стратегія
Про росіян, які замерзають у Подольську, та почуття гумору у Бога
Про росіян, які замерзають у Подольську, та почуття гумору у Бога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Це не Іран. Буданов назвав союзника Росії, від якого найбільше потерпає Україна
57K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Прогноз магнітних бур на 14-16 вересня: якою буде сонячна активність
9108
15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7076
Командир спецпідрозділу «Ахмат» відхрестився від полонених кадировців

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua