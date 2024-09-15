Важлива деталь Курської операції, на яку практично не звернули уваги

«Кількість прихильників ІДІЛ у РФ серед мігрантів ще більше зросте»

Я багато разів писав, що Курська операція показала головний російський міф – повна відсутність патріотизму у росіян.

Забавно вийшло, вчора цю тему обговорював з моїм хорошим другом, і згадали у розмові, що в нашому інформаційному полі практично ніхто не звернув увагу на цей очевидний аспект Курської операції. Росіяни не побігли до військкоматів, і до місцевого ТРО, вони побігли взагалі, і настільки далеко, наскільки вистачало грошей та можливостей.

Очевидно, що в Кремлі на це теж звернули увагу, вони зробили висновки, що населення абсолютно інфантильне, замість бажання захищати свою землю, вони пишуть звернення до «царя» – Путін прийди, Путін допоможи, Путін захисти. Абсолютний інфантилізм.

А далі, (я зараз просто падаю зі сміху) Кремль не придумав нічого кращого, як зіграти в нац-м, націоналізм і патріотизм відразу, влаштувавши хресний хід у Пітері.

Туди звезли всю тусовку клоунів. Козаки, націоналісти, божевільні сектанти та інший зброд.

Виглядало це дуже кринжово.

Але найголовніше, це те, що такі заходи матимуть зворотний ефект. На війну ніхто не побіжить, бо страшно, там можуть убити. А ось нападати на тих, хто слабкий, вони вміють. І закінчитись це погромами серед мігрантів.

Це настільки тупа операція, що у мене навіть не вистачає слів це передати. І є ще два кумедні моменти, навіть три:

Гундяєву стало погано під час цього заходу та його відвезла швидка. Бог шельму мітить :) ІДІЛ, вони просто аплодують стоячи, дивлячись на такі заходи чекістів. Число прихильників ІДІЛ серед мігрантів ще більше зросте. Мігранти почнуть ще більше залишати Росію, а в умовах величезного кадрового голоду в російській економіці це лише посилить їхні проблеми.

Так що побажаю Кремлю не зупинятися і продовжувати ще більше влаштовувати таких тусовок :)