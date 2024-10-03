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Як помре Путін? Нейромережа вигадала незвичні сценарії (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Як помре Путін? Нейромережа вигадала незвичні сценарії (відео)
Нейромережа запропонувала розчавити Путіна пресом
скриншот відео

ШІ показав п'ять способів убити главу Кремля

Штучний інтелект згенерував найбільш оригінальні версії смерті російського диктатора Володимира Путіна.

Відео, на якому глава Кремля помирає незвичними способами, було створено за допомогою веб-платформи Pika labs, яка довзоляє генерувати та редагувати зображення за допомогою текстових запитів.

На оприлюднених у соцмережах кадрах російського диктатора мнуть, неначе шматок пластиліну, тиснуть пресом, підривають зсередини, надувають як повітряну кулю та розплавляють до стану величезної калюжі коричневого кольору.

Нагадаємо, японське дослідження виявило, що Путін дійсно використовує двійників. Про це свідчить японський аналіз штучного інтелекту. Дослідження, засноване на розпізнаванні облич, порівнянні голосів і рухів тіла, вказує на те, що існує кілька різних Путінів. 

До слова, минулого року в соцмережах ширилися чергові чутки про нібито смерть російського диктатора Володимира Путіна. Міноборони закликало українців реагувати на такі вкиди стримано.

Теги: путін смерть росія штучний інтелект

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