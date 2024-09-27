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Росіяни провалили великий контрнаступ на Курщині – Bild

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росіяни провалили великий контрнаступ на Курщині – Bild
Російські війська отримали вказівку від Путіна повернути під свій контроль усю територію Курської області
фото з відкритих джерел

Як зазначає Bild, повернення під контроль російських сил всієї території Курської області здається ілюзорною

Великий наступ російських військ у Курській області обернувся провалом. Про це повідомляє Bild.

Російський диктатор Володимир Путін у середині серпня зробив заяву, що до 1 жовтня російська армія має повністю повернути під свій контроль усю територію Курської області.

Утім, російський контрнаступ затягнувся. Видання зауважило, що лише 17 вересня танки збройних сил РФ просунулися на південь від Кореневого. Незабаром у Кремлі заявили, що у російської армії є час уже до середини жовтня, щоб повернути під контроль Москви зайняті ЗСУ території.

Як зазначає видання, однак і з продовженням часу на повернення частини Курської області мета росіян здається ілюзорною.

Нагадаємо, американські аналітики ISW пояснюють, що Російська Федеральна служба безпеки невдало координує дії регулярних військ РФ у Курській області, адже має досвід у проведенні спецоперацій по боротьбі із малими терористичними групами, а не з регулярними військами, які проводять комбіновані атаки на фронті. 

Днями повідомлялось, що Сили оборони України продовжили наступальні операції вздовж свого виступу у Курській області. Тим часом росіяни відбили понад 10 населених пунктів. 

До слова, росіяни провалили план Кремля відвоювати Курську область до жовтня. Тепер російський диктатор Володимир Путін вимагає від ФСБ виправляти помилки.

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Теги: Курщина війна окупанти путін контрнаступ

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