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У ВМСУ оцінили, як вплине сезон штормів у Чорному морі на російський флот та війну

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У ВМСУ оцінили, як вплине сезон штормів у Чорному морі на російський флот та війну
Шторм у Чорному морі значно вплине на логістику росіян
фото з відкритих джерел

Сезон штормів, який скоро почнеться, досить суттєво впливає на військову ситуацію в морі

Під час сильних штормів у Чорному морі російські кораблі можуть не виходити в море і будуть рідше виконувати бойові завдання. Також може бути порушена логістика, це вплине на хід війни загалом. Про це сказав речник ВМС ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

«Сезон штормів насправді дуже суттєво впливає і на логістику, і, в принципі, на активність флоту в Чорному морі. Та база, наприклад, де росіяни зараз перебувають у Новоросійську, досить сильно залежить від цього. Не те, щоб навігація там стане неможливою, але вона буде досить складною. Тому що вітер буде південний і, відповідно, вихід із бази буде не найпростішим процесом», – зазначив Плетенчук.

Крім того, речник підкреслив, що сезон штормів часто накриває Керченську протоку та значною мірою впливає на судноплавство у цій акваторії.

«І, відповідно, навіть зараз, маючи вже проблеми з логістикою, росіяни можуть відчути ще більші труднощі, оскільки в серйозні шторми можуть і пороми навіть не ходити», – сказав речник.

Сам Керченський (Кримський) міст, на думку Плетенчука, функціонувати буде.

«Але не варто забувати, що до цього окупанти його не навантажували, в принципі, так як пороми. І, мабуть, це не випадково. Тому можу підтвердити, що сезон штормів позначиться на логістиці окупантів», – резюмував речник ВМСУ.

Нагадаємо, раніше президент країни-окупанта Володимир Путін визнав, що Збройні сили України вдало б’ють по кораблях Чорноморського флоту Росії. На нараді щодо розвитку ВМФ Росії Путін заявив про необхідність захисту російського флоту від «можливих атак на підступах до військово-морських баз та районів». 

До слова, раніше стало відомо, що Російська Федерація вивела останній сторожовий корабель Чорноморського флоту з окупованого Криму.

Нагадаємо, партизани руху «АТЕШ» повідомили, що На обох в’їздах до міста Євпаторія на території тимчасово окупованого Кримського півострова росіяни почали зводити фортифікаційні споруди.

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Теги: окупанти путін Кримський міст вітер росіяни Крим

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