Українські каратисти здобули три медалі на турнірі в Дубаї

Також за крок від медалі зупинилася українка Аніта Серьогіна

З 6-го по 18 січня в Дубаї пройшов другий турнір серії Karate 1 Premier League, яку проводить Всесвітня федерація карате (WKF), де збірна України виступила успішно, здобувши одну срібну та дві бронзові нагороди. Про це повідомляє Федерація карате України. Відзначилися Галина Мельник, Станіслав Горуна та Валерій Чоботар. Українські каратисти



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Три нагороди збірної України в Дубаї. Фото: wkf.com.ua

Також за крок від медалі зупинилася українка Аніта Серьогіна

З 6-го по 18 січня в Дубаї пройшов другий турнір серії Karate 1 Premier League, яку проводить Всесвітня федерація карате (WKF), де збірна України виступила успішно, здобувши одну срібну та дві бронзові нагороди.

Про це повідомляє Федерація карате України.

Відзначилися Галина Мельник, Станіслав Горуна та Валерій Чоботар. Українські каратисти змагалися в Дубаї в категорії куміте (сутички), за виключенням Анни Крещенко, єдиної представниці України в категорії ката (комплекс вправ).

Галина Мельник зі Львова здобула свого найбільшого успіху на дорослому татамі. Розмочити суху серію Галини Мельник вдалося лише в фіналі досвідченій Алізе Ожьє з Франції, 5-му номеру рейтингу WKF, чемпіонці світу 2014 р. Француженка перемогла 5:0. Але друге місце є надзвичайний успіх Галини та добрий заділ на перспективу.

Виблиснули стабільністю переможці етапу Серії А в Гвадалахарі тижневої давнини – Стас Горуна і Валерій Чоботар. В Дубаї хлопці вибороли бронзові нагороди.

За крок від медалі зупинилася Аніта Серьогіна (-61 кг).

Найближчим великим стартом наших каратистів стане другий етап Серії А в Зальцбурзі 2-4 березня.

Нагадаємо, що на першому етапі в Гвадалахарі (Іспанія) українці здобули 2 золоті (Стас Горуна, Валерій Чоботар) та 2 бронзові (Аніта Серьогіна, Анастасія Степашко) нагороди.