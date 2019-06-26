Євроігри-2019: збірна України з легкої атлетики вийшла у фінал з першого місця



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Українські легкоатлети зробили ще крок до командного золота Європейських ігор НОК України

Майже всі наші спортсмени поліпшили свої найкращі результати в сезоні-2019

Збірна України з легкої атлетики впевнено перемогла в півфіналі командної першості на ІІ Європейських іграх у Мінську (Білорусь).

З дев’яти окремих видів наші атлети виграли три, плюс стрибун у висоту Андрій Проценко, котрий замінює в складі травмованого Богдана Бондаренка, розділив першу позицію з турком Алпереном Аджетом.

Срібна призерка цих Ігор Анна Плотицина з найкращим результатом сезону (13,11 секунди) виграла стометрівку з бар’єрами.

Також українці перемогли в обох змішаних естафетах, у яких за три дні до того здобули по окремо взятому золоту. При цьому склад команд трохи змінився. В квартеті 4х400 м поряд із Тетяною Мельник і Данилом Даниленком бігли новачки Олег Миронець і Аліна Логвиненко. Переможний час нашої команди — 3.16,65.

В змішаній комбінованій естафеті переслідування 4х800 м + 600 м + 400 м + 200 м на другому етапі бігла свіжа Наталія Прищепа. Євген Гуцол, Олексій Поздняков і Яна Качур залишилися на своїх місцях. Вони разом перемогли з часом 4.25,63.

З найкращим результатом сезону (10,35 сек.) став другим на стометрівці Сергій Смелик. Також другою, поступившись лише Евеліше Вейзі з Португалії, стала у стрибках у довжину Марина Бех-Романчук. Ганна Гацько-Федусова програла у метанні спису тільки туркені Еді Туґсуз.

На п’ятому місці в бігу на 110 м з бар’єрами фінішував з найкращим результатом сезону (14,21 сек.) Богдан Чорномаз. Останньою, шостою в забігу на «гладкій» стометрівці була лише бронзова призерка Олімпіади-2012 Христина Стуй. Але й вона фінішувала з найкращим результатом сезону — 11,69 секунди.

Збірна України, набравши 71-не очко впевнено виграла перший півфінал. У команди Франції, яка стала другою — 60 очок. З третього місця у фінал вийшли німці — 58 пунктів.

Ще три фіналісти визначаються на мінському стадіоні «Динамо» в другому півфіналі у цей час.

Фінал легкоатлетичної командної першості відбудеться у п’ятницю, 28 червня, починаючи з 18:00.