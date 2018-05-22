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    Українські легкоатлети-паралімпійці вибороли дев'ять нагород на турнірі в Італії

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    Українські легкоатлети-паралімпійці вибороли дев'ять нагород на турнірі в Італії

    Серед них чотири золоті медалі та п’ять срібних

    Успішно виступила національна паралімпійська збірна команда України на міжнародному турнірі з легкої атлетики, що 15-20 травня проходив в італійському місті Рієті.

    Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

    Українській команді у складі семи спортсменів вдалось вибороти дев’ять високих нагород, серед яких чотири золоті та п’ять срібних медалей.

    Легкоатлетичний турнір Міжнародного паралімпійського комітету об'єднав своїм змагальним запалом понад 200 спортсменів з 29 країн-учасниць.

    Українські чемпіони та призери:

    Даниліна Людмила – золота нагорода (біг на дистанції 1500 м), срібна медаль (біг на дистанції 800 м);

    Волуйкевич Павло – золота нагорода у (біг на дистанції 800 м), срібна медаль (біг на дистанції 1500 м);

    Шуляр Юлія – золота нагорода (біг на дистанції 400м);

    Зазуляк Ольга – золота медаль (потрійний стрибок);

    Єзловецька Наталія – срібна медаль  (біг на дистанції 400м);

    Шпачинська Вікторія – срібна нагорода (штовхання ядра);

    Роздобудько Олена – срібна медаль (стрибки в довжину).

    легкоатлетичні змагання Італія легка атлетика українці Паралімпійські Ігри
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