Українські легкоатлети потрапили до призових трійок на змаганнях у Чехії та Німеччині

Сергій Крук став другим, Володимир Супрун, Богдан Чорномаз та Артем Шаматрин – третіми

У суботу, 20 січня, Яблонець приймав міжнародний легкоатлетичний турнір у приміщенні. Відразу троє українців зуміли потрапити до призових трійок у своїх видах, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України. Сергій Крук з результатом 7,47 м став другим зі стрибків у довжину. У змаганнях серед жінок Юлія Фірсова була шостою (5,87 м).



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Фото з особистої сторінки Володимира Супруна у Facebook

Сергій Крук став другим, Володимир Супрун, Богдан Чорномаз та Артем Шаматрин – третіми

У суботу, 20 січня, Яблонець приймав міжнародний легкоатлетичний турнір у приміщенні.

Відразу троє українців зуміли потрапити до призових трійок у своїх видах, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Сергій Крук з результатом 7,47 м став другим зі стрибків у довжину. У змаганнях серед жінок Юлія Фірсова була шостою (5,87 м).

Володимир Супрун фінішував третім з бігу на 60 метрів. До свого особистого рекорду, показаного минулого року на цих же змаганнях, йому не вистачило лише двох сотих секунди – 6,77 с. Вадим Скворцов, який теж виступав на цій дистанції, був шостим (6,94 с).

Трійку призерів з бігу на 60 метрів з бар’єрами також замкнув українець. Час Богдана Чорномаза – 7,96 с.

Водночас, у суботу, 21 січня, Дортмунд приймав міжнародний легкоатлетичний турнір у приміщенні.

Україна була представлена Артемом Шаматриним у змаганнях з бігу на 60 метрів з бар’єрами серед чоловіків.

У першому колі він подолав дистанцію за 7,89 с, а у фіналі скинув з цього результату ще три соті та фінішував третім (7,86 с).