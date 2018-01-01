Українські легкоатлети потрапили до призових трійок на змаганнях у Чехії та Німеччині
- Сьогодні, 08:38
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Сергій Крук став другим, Володимир Супрун, Богдан Чорномаз та Артем Шаматрин – третіми
У суботу, 20 січня, Яблонець приймав міжнародний легкоатлетичний турнір у приміщенні.
Відразу троє українців зуміли потрапити до призових трійок у своїх видах, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.
Сергій Крук з результатом 7,47 м став другим зі стрибків у довжину. У змаганнях серед жінок Юлія Фірсова була шостою (5,87 м).
Володимир Супрун фінішував третім з бігу на 60 метрів. До свого особистого рекорду, показаного минулого року на цих же змаганнях, йому не вистачило лише двох сотих секунди – 6,77 с. Вадим Скворцов, який теж виступав на цій дистанції, був шостим (6,94 с).
Трійку призерів з бігу на 60 метрів з бар’єрами також замкнув українець. Час Богдана Чорномаза – 7,96 с.
Водночас, у суботу, 21 січня, Дортмунд приймав міжнародний легкоатлетичний турнір у приміщенні.
Україна була представлена Артемом Шаматриним у змаганнях з бігу на 60 метрів з бар’єрами серед чоловіків.
У першому колі він подолав дистанцію за 7,89 с, а у фіналі скинув з цього результату ще три соті та фінішував третім (7,86 с).