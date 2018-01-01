Українські легкоатлети виграли змагання у Казахстані та США

Тріумфаторами стали Віталій Бутрим і Руслана Цихоцька

У суботу, 20 січня, в Усть-Каменогорську (Казахстан) відбулися міжнародні легкоатлетичні змагання у приміщенні на призи олімпійської чемпіонки з потрійного стрибка Ольги Рипакової. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України. Цього року турнір проводився вже вчетверте та зібрав учасників з дев’яти країн: України,



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Віталій Бутрим

Тріумфаторами стали Віталій Бутрим і Руслана Цихоцька

У суботу, 20 січня, в Усть-Каменогорську (Казахстан) відбулися міжнародні легкоатлетичні змагання у приміщенні на призи олімпійської чемпіонки з потрійного стрибка Ольги Рипакової.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Цього року турнір проводився вже вчетверте та зібрав учасників з дев’яти країн: України, Білорусі, Азербайджану, Узбекистану, Грузії, Киргизстану, Вірменії, Малайзії та Казахстану.

У двох дисциплінах українцям вдалося піднятися на п’єдестал.

Віталій Бутрим виграв змагання з бігу на 400 метрів з результатом 46,90 с.

Водночас, у секторі для потрійного стрибка виступав Олександр Малосілов. У найкращій зі спроб він показав результат 16,20 м і став другим.

Окрім того, українка Руслана Цихоцька, яка з минулого року тренується у США у Джерома Робінсона, встигла взяти участь у кількох турнірах.

Нагадаємо, вона перемогла у потрійному стрибку на турнірі у Нью-Йорку 13 січня, а вже за шість днів знову стала найкращою на змаганнях у цьому ж місті – 13,24 м.