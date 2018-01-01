Українські легкоатлети виконали вже сім нормативів на чемпіонат світу у приміщенні

Серед них і стрибунка у висоту Юлія Левченко

Уже відбулися перші старти у новому, 2018 році, а, отже, деякі спортсмени вже виконали нормативи на головний старт зимового сезону – чемпіонат світу у приміщенні, який відбудеться 1-4 березня у Бірмінгемі (Велика Британія). Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ). Згідно з критеріями відбору ФЛАУ,



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Серед них і стрибунка у висоту Юлія Левченко

Уже відбулися перші старти у новому, 2018 році, а, отже, деякі спортсмени вже виконали нормативи на головний старт зимового сезону – чемпіонат світу у приміщенні, який відбудеться 1-4 березня у Бірмінгемі (Велика Британія).

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).

Згідно з критеріями відбору ФЛАУ, укладеними на основі критеріїв відбору ІААФ, у більшості дисциплін нормативи зараховуються з 1 січня минулого року до 19 лютого цього року.

Таким чином, Україна наразі з нормативами має сім атлетів (усі – жінки).

Окрім цього, кожна країна може виставити команди на змагання естафет 4х400 метрів (до шести атлетів включно у чоловіків і жінок).

У семиборстві та п’ятиборстві відбір здійснює безпосередньо ІААФ. 12 учасників у цих дисциплінах комплектуються за наступним принципом: переможець 2017 Combined Events Challenge, п’ять найкращих атлетів у світовому топ-листі за підсумками літнього сезону-2017, п’ять найкращих атлетів у світовому топ-листі за підсумками зимового сезону-2018 (до 12 лютого), один атлет за запрошенням ІААФ.

У кожній дисципліні одну країну може представляти не більше двох атлетів.

Отож, від України нормативи вже виконали Ольга Бібік (400 м), Ольга Ляхова й Анастасія Ткачук (800 м), Анна Плотіцина (60 м з бар’єрами), Юлія Левченко й Оксана Окунєва (стрибки у висоту), Ольга Голодна (штовхання ядра).