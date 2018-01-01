Українські легкоатлетки Бризгіна та Плотіцина перемогли на міжнародному турнірі в Белграді

Крім двох перемог, в активі українських атлетів ще два призових місця

21 лютого у Белграді відбулися міжнародні легкоатлетичні змагання у приміщенні. Українці повертаються з них з двома перемогами і двома призовими місцями, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. Анастасія Бризгіна перемогла з бігу на 400 метрів з новим особистим рекордом – 53,30 с. Тетяна Мельник фінішувала на дистанції