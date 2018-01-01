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    Українські легкоатлетки Бризгіна та Плотіцина перемогли на міжнародному турнірі в Белграді

    Крім двох перемог, в активі українських атлетів ще два призових місця
    21 лютого у Белграді відбулися міжнародні легкоатлетичні змагання у приміщенні. Українці повертаються з них з двома перемогами і двома призовими місцями, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. Анастасія Бризгіна перемогла з бігу на 400 метрів з новим особистим рекордом – 53,30 с. Тетяна Мельник фінішувала на дистанції
    • Сьогодні, 12:50
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    Анастасія Бризгіна (зліва). Фото: Getty Images
    Анастасія Бризгіна (зліва). Фото: Getty Images

    Крім двох перемог, в активі українських атлетів ще два призових місця

    21 лютого у Белграді відбулися міжнародні легкоатлетичні змагання у приміщенні.

    Українці повертаються з них з двома перемогами і двома призовими місцями, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

    Анастасія Бризгіна перемогла з бігу на 400 метрів з новим особистим рекордом – 53,30 с.

    Тетяна Мельник фінішувала на дистанції третьою (54,07 с).

    Анна Плотіцина вкотре продемонструвала стабільність і перемогла з бігу на 60 метрів з бар’єрами з часом 8,02 с.

    У секторі для стрибків у висоту виступав Віктор Лонський.

    Подолавши планку на висоті 2,23 м, він став другим.

    Лише у кроці від призової трійки зі стрибків у довжину зупинилася Кристина Гришутіна.

    З результатом 6,32 м вона четверта.

    легкоатлетичні змагання легка атлетика
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