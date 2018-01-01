Українські легкоатлетки Бризгіна та Плотіцина перемогли на міжнародному турнірі в Белграді
- Сьогодні, 12:50
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Крім двох перемог, в активі українських атлетів ще два призових місця
21 лютого у Белграді відбулися міжнародні легкоатлетичні змагання у приміщенні.
Українці повертаються з них з двома перемогами і двома призовими місцями, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
Анастасія Бризгіна перемогла з бігу на 400 метрів з новим особистим рекордом – 53,30 с.
Тетяна Мельник фінішувала на дистанції третьою (54,07 с).
Анна Плотіцина вкотре продемонструвала стабільність і перемогла з бігу на 60 метрів з бар’єрами з часом 8,02 с.
У секторі для стрибків у висоту виступав Віктор Лонський.
Подолавши планку на висоті 2,23 м, він став другим.
Лише у кроці від призової трійки зі стрибків у довжину зупинилася Кристина Гришутіна.
З результатом 6,32 м вона четверта.