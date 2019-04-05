Одна з найобдарованіших українських тенісисток вирішила змінити тренера
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Розсилка
Марта Костюк працювала з Дмитром Бричеком торішнього з літа
Великий теніс України
У поточному рейтингу WTA Марта Костюк посідає 245-те місце
16-річна киянка Марта Костюк закінчила співпрацю з українським наставником Дмитром Бричеком.
Марта та її тренер розпочали спільну роботу торік улітку.
«Дякую за все, у нас було багато хороших моментів», - написала тенісистка на своїй сторінці в Instagram.
У поточному рейтингу WTA Костюк посідає 245-те місце. Особистий рекорд Марти - 116-й рядок.
Додамо, що раніше Бричек тренував другу ракетку України Лесю Цуренко.
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