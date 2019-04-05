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    Одна з найобдарованіших українських тенісисток вирішила змінити тренера

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    Марта Костюк працювала з Дмитром Бричеком торішнього з літа - Одна з найобдарованіших українських тенісисток вирішила змінити тренера
    Марта Костюк працювала з Дмитром Бричеком торішнього з літа
    Великий теніс України

    У поточному рейтингу WTA Марта Костюк посідає 245-те місце

    16-річна киянка Марта Костюк закінчила співпрацю з українським наставником Дмитром Бричеком.

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    Марта та її тренер розпочали спільну роботу торік улітку.

    «Дякую за все, у нас було багато хороших моментів», - написала тенісистка на своїй сторінці в Instagram.

    У поточному рейтингу WTA Костюк посідає 245-те місце. Особистий рекорд Марти - 116-й рядок.

    Додамо, що раніше Бричек тренував другу ракетку України Лесю Цуренко.

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