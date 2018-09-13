Курочкін і Прийма перемогли на Кубку України з триатлону



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Фото Федерації триатлону України

У Львові відбувся фінал Кубка України з триатлону

У змаганнях брали участь не лише претенденти на кубок України серед спортсменів групи Elite, а також аматори та діти.

Плавальний сегмент відбувся на озері в елітному передмісті Львова – Брюховичах, інформує офіційний сайт Федерації триатлону України.

Впродовж плавання серйозний відрив від загальної групи забезпечили собі Сергій Курочкін та Олексій Астаф’єв. Вони першими вийшли з води та пересіли на велосипеди. Через 20 секунд до транзитної зони дісталися Єгор Мартиненко, Іван Меньшиков і компанія.

У третій «пачці» разом з хлопцями також випливла львів’янка Софія Прийма, яка очолила перегони групи Elite Woman.

Із самого початку велосегменту на спортсменів чекав довгий затяжний підйом на виїзді з Брюховичів. Претенденти подолали його з різним успіхом, тому під кінець велодистанції група з трьох атлетів наздогнала Курочкіна й Астаф’єва.

Вирівнялася ситуація й у змаганні жінок – Прийма втрачала комфортну перевагу. З другої транзитної зони Софія вибігла на кілька секунд пізніше за донеччанку Маргариту Крилову.

З початком бігового сегменту претендентів на перемогу у категорії Elite Men було троє, а серед жінок за головний приз боролися Прийма та Крилова.

Після атаки Мартиненка на перших метрах дистанції, Курочкін пішов у контрнаступ і наважився на серйозний спурт – після цього прискорення киянина тріумвірат претендентів на золото фактично розвалився, а Курочкін аж до самого фінішу лише нарощував свою перевагу.

Як і впродовж усієї дистанції, Прийма намагалася не випасти з третьої «пачки» групи чоловіків. Рівняючись на хлопців, Софія тримала рівний темп і все далі відривалася від Крилової, яка дуже багато сил віддала на вело.

Хороша бігова швидкість таки дозволила львів’янці фінішувати першою – Софія здобула чергову перемогу та стала володаркою кубка України 2018 року.

За перше місце спортсмени (Сергій Курочкін і Софія Прийма) отримали сертифікати на 10 000 грн, срібні призери (Єгор Мартиненко та Маргарита Крилова) – на 8 000 грн, а володарі бронзових нагород (Іван Меньшиков і Віра Соснова) – відповідно на 4 000 грн.