Українець став чемпіоном Європи з дуатлону



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Віталій Воронцов і Валентин Марієвський - чемпіон і бронзовий призер чемпіонату Європи з дуатлону серед юніорів Фото з соцмереж

Віталій Воронцов торік був призером чемпіонатів світу і Європи

19-річний киянин Віталій Воронцов став чемпіоном Європи з дуатлону серед юніорів, який відбувався у румунському місті Тирґу-Муреш.

Дуатлон - вид спорту, який включає в себе етап бігу, потім етап велогонки і потім ще один етап бігу. Дуатлон має певну схожість з тріатлоном. На міжнародному рівні дуатлон регулюється Міжнародним союзом тріатлону.

Власне, Віталій Воронцов є тріатлоністом. Не далі як 8 червня він у цьому класично олімпійському виді спорту був другим на етапі Кубка Європи серед юніорів у Дніпрі.

В дуатлоні ж торік також на юніорському рівні Воронцов вигравав срібло чемпіонатів світу та Європи, які відбувалися в Іспанії, відповідно в Понтевреді та на Ібіці.

Зараз у Тирґу-Муреші Віталій з результатом 56:04 став чемпіоном, випередивши на 24 секунди бельгійця Джані ванден Бруке і на цілих дві хвилини і 10 секунд іншого українця Валентина Марієвського, котрий здобув бронзу. Ще один українець Кирило Новіков посів восьме місце.

Зауважимо, що в дорослому заліку результат Воронцова був восьмим у Європі. Від чемпіона Бенжаміна Шокера з Франції він відстав на 22 секунди.

Ще одну нагороду Україні на чемпіонаті Європи з дуатлону принесла у змаганні дівчат, не старших 23-х років Карина Євтушенко. Правда, учасниць там було всього троє і від чемпіонки, іспанки Марти Пінтанель, українка відстала на цілих три хвилини і 37 секунд.

Серед юніорок п'яте, шосте і восьме місця посіли Анастасія Терентьєва, Єлизавета Дяченко і Моніка Добровольська. Чемпіонкою тут стала Ліза Газухова зі Словаччини.

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