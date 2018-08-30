Українець Анзін тріумфував на юніорському етапі Кубка Європи з триатлону у Румунії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Геннадій Анзін. Фото ФТУ

У румунському місті Тульча молодий триатлет з Харкова зумів показав найкращий час

Українець – знову на найвищій сходинці п’єдесталу пошани на юніорському етапі Кубка Європи.

Український триатлон серед спортсменів вікової групи U-21 має багаті традиції, які минулого вікенду доповнив своїм виступом Геннадій Анзін, інформує офіційний сайт Федерації триатлону України.

Фундамент майбутньої перемоги вихованець Володимира Сидоренка заклав ще за підсумками плавання, показавши найкращий час – Анзін зміг випередити не лише суперників з інших команд, а також на лічені секунди він був швидшим за одного з найсильніших у цьому компоненті українця Олексія Астаф’єва.

Хлопці разом трималися і на вело, що дозволило їм у статусі лідерів гонки дістатися разом до транзитної зони.

Віддавши усі сили боротьбі, Олексій Астаф’єв помалу втрачав темп і в підсумку фінішував 12-м.

У спину Геннадію Анзіну дихав прудконогий француз П’єр Гальбурден. Але на самісінькому фініші українець таки зумів досягти свого і захистити свої позиції – він на шість секунд був швидшим за француза та здобув перемогу.

У межах топ-10 юніорського етапу Кубка Європи у Тульчі фінішував також Володимир Критико – у його активі 10-те місце. Спортсменка з Дніпра Моніка Добровольська у змаганнях юніорок фінішувала на 11-й позиції.