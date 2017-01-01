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    Українські трековики готуються до останніх етапів Кубка світу у 2017-му році

    Ще два старти в 2017-му році чекають на спортсменів
    З 1 по 3 грудня у канадському Мілтоні стартує 3-й етап Кубка світу з велоспорту на треку. Сім українців у заявці нашої команди. А саме: Максим Васильєв, Андрій Винокуров, Роман Гладиш, Віталій Гринів, Тарас Шевчук та Олена Старікова, інформує НОК України. Після завершення цього етапу, команда переїздить до чілійського Сантьяго, де з 9 по 10
    • Сьогодні, 11:19
    • Розсилка

    Ще два старти в 2017-му році чекають на спортсменів

    З 1 по 3 грудня у канадському Мілтоні стартує 3-й етап Кубка світу з велоспорту на треку.

    Сім українців у заявці нашої команди. А саме: Максим Васильєв, Андрій Винокуров, Роман Гладиш, Віталій Гринів, Тарас Шевчук та Олена Старікова, інформує НОК України.

    Після завершення цього етапу, команда переїздить до чілійського Сантьяго, де з 9 по 10 грудня проходитимуть фінальні старти у цьому році.

    До вищезазначених спортсменів приєднаються ще шість трековиків, які наразі проводять збір у Туреччині. Команду підсилять: Любов Басова, Тетяна Клімченко, Оксана Клячіна, Валерія Кононенко, Анна Нагірна, Ганна Соловей.

    Як відомо раніше, національна збірна України завоювала дві медалі на етапі Кубку світу на треку.

    Ганна Соловей велотрек Велоспорт
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