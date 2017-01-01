Українські трековики готуються до останніх етапів Кубка світу у 2017-му році

Ще два старти в 2017-му році чекають на спортсменів

З 1 по 3 грудня у канадському Мілтоні стартує 3-й етап Кубка світу з велоспорту на треку. Сім українців у заявці нашої команди. А саме: Максим Васильєв, Андрій Винокуров, Роман Гладиш, Віталій Гринів, Тарас Шевчук та Олена Старікова, інформує НОК України. Після завершення цього етапу, команда переїздить до чілійського Сантьяго, де з 9 по 10



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Ще два старти в 2017-му році чекають на спортсменів

З 1 по 3 грудня у канадському Мілтоні стартує 3-й етап Кубка світу з велоспорту на треку.

Сім українців у заявці нашої команди. А саме: Максим Васильєв, Андрій Винокуров, Роман Гладиш, Віталій Гринів, Тарас Шевчук та Олена Старікова, інформує НОК України.

Після завершення цього етапу, команда переїздить до чілійського Сантьяго, де з 9 по 10 грудня проходитимуть фінальні старти у цьому році.

До вищезазначених спортсменів приєднаються ще шість трековиків, які наразі проводять збір у Туреччині. Команду підсилять: Любов Басова, Тетяна Клімченко, Оксана Клячіна, Валерія Кононенко, Анна Нагірна, Ганна Соловей.

Як відомо раніше, національна збірна України завоювала дві медалі на етапі Кубку світу на треку.