Українські ветерани стали другими на чемпіонаті Європи з водного поло у Словенії



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Українські ветерани відзначилися на міжнародному турнірі у категорії 50+

З 26 по 31 серпня у Крані (Словенія) відбувся дев’ятий чемпіонат Європи серед ветеранів з водного поло.

У цьому році дві команди з України взяли участь у турнірі, інформує сайт waterpolo.org.ua.

У категорії 50+ грали команда «Українські ветерани WPC Київ», а у категорії 55+ – ветерани київського «Динамо».

Ветерани з WPC на старті здобули чотири перемогли – над командами з Італії, Угорщини, Хорватії та Чехії.

Таким чином, українці змагалися за перемогу зі ще одною угорською командою - Hippos Budapest.

Однак, дві поразки від суперників залишили українців на другому місці змагань.

Щодо ветеранів київського «Динамо», то вони здобули на турнірі лише дві перемоги, що не дало команді піднятися вище п’ятого місця.