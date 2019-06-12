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    Українські волейболісти без лідера в складі здобули третю перемогу в «Золотій Євролізі»

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    Збірній України залишається зробити останній крок - Українські волейболісти без лідера в складі здобули третю перемогу в «Золотій Євролізі»
    Збірній України залишається зробити останній крок
    CEV

    Наша команда продовжує боротьбу за вихід у фінал

    Чоловіча збірна України з волейболу здобула третю перемогу в рамках «Золотої Євроліги-2019». У Запоріжжі наша команда впевнено розгромила чехів. І то не дивлячись на те, що тренер Уґіс Крастіньш залишив у резерві і так і не випускав впродовж гри лідера команди, догравальника італійської «Перуджі» Олега Плотницького.

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     Читайте також: Українські волейболісти здобули другу перемогу в «Золотій Євролізі-2019»
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