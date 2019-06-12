Українські волейболісти без лідера в складі здобули третю перемогу в «Золотій Євролізі»



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Збірній України залишається зробити останній крок CEV

Наша команда продовжує боротьбу за вихід у фінал

Чоловіча збірна України з волейболу здобула третю перемогу в рамках «Золотої Євроліги-2019». У Запоріжжі наша команда впевнено розгромила чехів. І то не дивлячись на те, що тренер Уґіс Крастіньш залишив у резерві і так і не випускав впродовж гри лідера команди, догравальника італійської «Перуджі» Олега Плотницького.

Україна - Чехія - 3:0 (25:20, 25:20, 25:13)

Україна: Максим Дрозд (8), Володимир Ковальчук (2), Ян Єрещенко (16), Юрій Семенюк (10), Дмитро Вієцький (15), Тимофій Полуян (6); Горден Брова (ліберо), Владислав Діденко. Тренер - Уґіс Крастіньш

Чехія: Адам Бартош (1), Адам Заїчек (5), Міхал Фінґер (14), Ян Ґалабов (12), Войтех Паточка (4), Якуб Яноуш; Вацлав Копачек (ліберо), Даніель Пфеффер (ліберо), Давід Янку (1), Ян Гадрава, Владімір Соботка (3), Іржі Срб. Тренер - Міхал Некола

12 червня. Запоріжжя. Палац спорту «Юність». 480 глядачів

В іншому матчі групи С білоруси виграли на виїзді 3:0 у фінів.

Саме збірна Білорусі перед заключним туром лідирує - чотири перемоги. Наша команда іде на другому місці і в суботу, 15 червня, приймає головних конкурентів у себе, в Запоріжжі. Початок матчу - о 17:00. Наших волейболістів для виходу в Фінал чотирьох «Золотої Євроліги» влаштовує перемога 3:0 або 3:1.