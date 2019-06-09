Українські волейболісти здобули другу перемогу в «Золотій Євролізі-2019»



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Наша команда вдруге переграла фінів

Чоловіча збірна України з волейболу здобула свою другу перемогу в рамках групового турніру «Золотої Євроліги-2019». Вдруге наша команда переграла фінів. Іншим двом опонентам - чехам і білорусам - підопічні Уґіса Крастіньша програли.

Україна - Фінляндія - 3:0 (25:16, 25:20, 25:23)

Україна: Максим Дрозд (7), Роман Хандролін (1), Олег Плотницький (8), Юрій Семенюк (6), Дмитро Вієцький (14), Ян Єрещенко (19); Денис Фомін (ліберо), Владислав Діденко, Олег Шевченко (2). Тренер - Уґіс Крастіньш

Фінляндія: Ронкайнен (6), Поркка (6), Йокела (7), Суйконен (1), Сінкконен (7), Гаапакоскі; Кермінен (ліберо), Кайсласало (6), Федор Іванов (1), Пеету Мякінен (7). Тренер - Джоель Бенкс

8 червня. Запоріжжя. Палац спорту «Юність». 800 глядачів

Після чотирьох турів збірна України з двома перемогами посідає в групі С третє місце. Вище збірні Білорусі і Чехії, які зустрічалися між собою. Цей матч завершився перемогою чехів - 3:1. У наступному турі, 12 червня, українці приймуть чехів у Запоріжжі.

До фіналу «Золотої Євроліги» виходить лише переможець групи.