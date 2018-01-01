Українським хавбеком «Шахтаря» цікавиться англійський клуб
- Сьогодні, 08:50
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«Гірники» погодяться продати футболіста тільки в тому випадку, якщо отримають вигідну пропозицію
Опорним хавбеком «Шахтаря» Тарасом Степаненком зацікавився середняк англійської Прем'єр-ліги.
Неназваний клуб АПЛ цікавився у «Шахтаря» щодо доступності хавбека, але трансфер посеред зими малоймовірний, повідомляє телеканал «Футбол 1».
За інформацією джерела, «гірники» погодяться продати Степаненка тільки в тому випадку, якщо отримають пропозицію, від якої не можна буде відмовитися.
На цей випадок у клубу нібито є «план Б» з підписанням опорного хавбека загребського «Динамо» Ніколи Моро.
Про інтерес «Шахтаря» до молодого хорвата вже повідомляв відомий журналіст і інсайдер Джанлука Ді Марціо.
Телеканал «Футбол 1» цю інформацію підтверджує і додає, що Моро на зборах в Туреччині вже переглядали тренери донецького клубу.
При цьому в Загребі коментувати все це відмовляються - мовляв, поки нема про що говорити.
28-річний Тарас Степаненко грає за «Шахтар» з 2010 року і є гравцем основи.
У поточному сезоні на його рахунку 25 матчів за клуб у всіх турнірах.
Крім того, Степаненко є основним гравцем збірної України, в футболці якої вже провів 42 матчі, забивши три голи.
Джерело: sportarena.com