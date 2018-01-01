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    Українським хавбеком «Шахтаря» цікавиться англійський клуб

    «Гірники» погодяться продати футболіста тільки в тому випадку, якщо отримають вигідну пропозицію
    Опорним хавбеком «Шахтаря» Тарасом Степаненком зацікавився середняк англійської Прем'єр-ліги. Неназваний клуб АПЛ цікавився у «Шахтаря» щодо доступності хавбека, але трансфер посеред зими малоймовірний, повідомляє телеканал «Футбол 1». За інформацією джерела, «гірники» погодяться продати Степаненка
    • Сьогодні, 08:50
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    Тарас Степаненко. Фото: ФК Шахтар
    Тарас Степаненко. Фото: ФК Шахтар

    «Гірники» погодяться продати футболіста тільки в тому випадку, якщо отримають вигідну пропозицію

    Опорним хавбеком «Шахтаря» Тарасом Степаненком зацікавився середняк англійської Прем'єр-ліги.

    Неназваний клуб АПЛ цікавився у «Шахтаря» щодо доступності хавбека, але трансфер посеред зими малоймовірний, повідомляє телеканал «Футбол 1».

    За інформацією джерела, «гірники» погодяться продати Степаненка тільки в тому випадку, якщо отримають пропозицію, від якої не можна буде відмовитися.

    На цей випадок у клубу нібито є «план Б» з підписанням опорного хавбека загребського «Динамо» Ніколи Моро.

    Про інтерес «Шахтаря» до молодого хорвата вже повідомляв відомий журналіст і інсайдер Джанлука Ді Марціо.

    Телеканал «Футбол 1» цю інформацію підтверджує і додає, що Моро на зборах в Туреччині вже переглядали тренери донецького клубу.

    При цьому в Загребі коментувати все це відмовляються - мовляв, поки нема про що говорити.

    28-річний Тарас Степаненко грає за «Шахтар» з 2010 року і є гравцем основи.

    У поточному сезоні на його рахунку 25 матчів за клуб у всіх турнірах.

    Крім того, Степаненко є основним гравцем збірної України, в футболці якої вже провів 42 матчі, забивши три голи.

    Джерело: sportarena.com

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