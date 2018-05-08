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    Український арбітр обслужить фінал чотирьох баскетбольної Євроліги

    Фінал чотирьох пройде з 18 по 20 травня
    Український арбітр Борис Рижик призначений матчі фіналу чотирьох баскетбольної Євроліги. Рижик буде працювати на фіналі чотирьох в восьмий раз. У минулому році він працював на фінальному матчі між «Фенербахче» і «Олімпіакосом». Фінал чотирьох пройде з 18 по 20 травня. Також в список суддів, запрошених на головну подію
    • Сьогодні, 15:53
    • Розсилка
    Борис Рижик
    Борис Рижик

    Фінал чотирьох пройде з 18 по 20 травня

    Український арбітр Борис Рижик призначений матчі фіналу чотирьох баскетбольної Євроліги.

    Рижик буде працювати на фіналі чотирьох в восьмий раз.

    У минулому році він працював на фінальному матчі між «Фенербахче» і «Олімпіакосом».

    Фінал чотирьох пройде з 18 по 20 травня.

    Також в список суддів, запрошених на головну подію року в європейському клубному баскетболі, увійшли Матей Болтаузер (Словенія), Даніель Йерресуело (Іспанія), Еліас Коромілас (Греція), Луїджі Ламоніка (Італія), Олег Латишев (Латвія), Роберт Лоттермозер (Німеччина ) і Сретен Радович (Хорватія).

    У півфіналі московський ЦСКА зіграє з «Реалом», а «Фенербахче» з литовським «Жальгірісом».

    Джерело: ua.tribuna.com

    баскетбол
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