Український арбітр обслужить фінал чотирьох баскетбольної Євроліги

Фінал чотирьох пройде з 18 по 20 травня

Український арбітр Борис Рижик призначений матчі фіналу чотирьох баскетбольної Євроліги. Рижик буде працювати на фіналі чотирьох в восьмий раз. У минулому році він працював на фінальному матчі між «Фенербахче» і «Олімпіакосом». Фінал чотирьох пройде з 18 по 20 травня. Також в список суддів, запрошених на головну подію



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Борис Рижик

Фінал чотирьох пройде з 18 по 20 травня

Український арбітр Борис Рижик призначений матчі фіналу чотирьох баскетбольної Євроліги.

Рижик буде працювати на фіналі чотирьох в восьмий раз.

У минулому році він працював на фінальному матчі між «Фенербахче» і «Олімпіакосом».

Фінал чотирьох пройде з 18 по 20 травня.

Також в список суддів, запрошених на головну подію року в європейському клубному баскетболі, увійшли Матей Болтаузер (Словенія), Даніель Йерресуело (Іспанія), Еліас Коромілас (Греція), Луїджі Ламоніка (Італія), Олег Латишев (Латвія), Роберт Лоттермозер (Німеччина ) і Сретен Радович (Хорватія).

У півфіналі московський ЦСКА зіграє з «Реалом», а «Фенербахче» з литовським «Жальгірісом».

Джерело: ua.tribuna.com