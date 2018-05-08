Український арбітр обслужить фінал чотирьох баскетбольної Євроліги
- Сьогодні, 15:53
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Борис Рижик
Фінал чотирьох пройде з 18 по 20 травня
Український арбітр Борис Рижик призначений матчі фіналу чотирьох баскетбольної Євроліги.
Рижик буде працювати на фіналі чотирьох в восьмий раз.
У минулому році він працював на фінальному матчі між «Фенербахче» і «Олімпіакосом».
Фінал чотирьох пройде з 18 по 20 травня.
Також в список суддів, запрошених на головну подію року в європейському клубному баскетболі, увійшли Матей Болтаузер (Словенія), Даніель Йерресуело (Іспанія), Еліас Коромілас (Греція), Луїджі Ламоніка (Італія), Олег Латишев (Латвія), Роберт Лоттермозер (Німеччина ) і Сретен Радович (Хорватія).
У півфіналі московський ЦСКА зіграє з «Реалом», а «Фенербахче» з литовським «Жальгірісом».
Джерело: ua.tribuna.com