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    Український атлет з прооперованою рукою випробував покриття реконструйованого манежу

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    Юрій Кушнірук має в кар'єрі результат за 80 метрів - Український атлет з прооперованою рукою випробував покриття реконструйованого манежу
    Юрій Кушнірук має в кар'єрі результат за 80 метрів
    Фото із соцмереж

    Юрій Кушнірук сподівається на швидке відновлення

    Чемпіон України-2018 з метання списа Юрій Кушнірук випробував покриття від реконструйованого і нещодавно відкритого манежу в рідному Запоріжжі.

    «Перше легке тренування після операції. Дуже радий починати свій шлях з самого початку в тому місці, де колись я починав вчиться ходити. Скоро побачимося», - підписав Юрій фото, яке публікуємо вище.

    24-річний Юрій Кушнірук посів на цьогорічному чемпіонаті України друге місце і не відібрався на чемпіонат світу. На торішньому чемпіонаті Європи в Берліні він був фіналістом і посів 11-ту позицію.

    Найкращим результатом у кар’єрі Кушнірука є 80,55 метра. З ним він переміг на торішньому чемпіонаті України в Луцьку.

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    Запоріжжя легка атлетика метання списа Юрій Кушнірук
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