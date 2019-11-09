Український атлет з прооперованою рукою випробував покриття реконструйованого манежу



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Юрій Кушнірук має в кар'єрі результат за 80 метрів Фото із соцмереж

Юрій Кушнірук сподівається на швидке відновлення

Чемпіон України-2018 з метання списа Юрій Кушнірук випробував покриття від реконструйованого і нещодавно відкритого манежу в рідному Запоріжжі.

«Перше легке тренування після операції. Дуже радий починати свій шлях з самого початку в тому місці, де колись я починав вчиться ходити. Скоро побачимося», - підписав Юрій фото, яке публікуємо вище.

24-річний Юрій Кушнірук посів на цьогорічному чемпіонаті України друге місце і не відібрався на чемпіонат світу. На торішньому чемпіонаті Європи в Берліні він був фіналістом і посів 11-ту позицію.

Найкращим результатом у кар’єрі Кушнірука є 80,55 метра. З ним він переміг на торішньому чемпіонаті України в Луцьку.