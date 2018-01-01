Український баскетболіст Гладир виграв Кубок ліги Франції

«Монако» не без допомоги Сергія знову завоювало кубковий трофей

«Монако» атакувального захисника збірної України з баскетболу Сергія Гладиря перемогло у фіналі Кубка ліги Франції «Ле Ман» – 83:78. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України. Українець за 18 хвилин зі старту набрав три очки та зробив результативну передачу. Це вже третя поспіль перемога



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Фото БК «Монако»

«Монако» не без допомоги Сергія знову завоювало кубковий трофей

«Монако» атакувального захисника збірної України з баскетболу Сергія Гладиря перемогло у фіналі Кубка ліги Франції «Ле Ман» – 83:78.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Українець за 18 хвилин зі старту набрав три очки та зробив результативну передачу.

Це вже третя поспіль перемога «Монако» у цьому турнірі, і втретє поспіль трофей у складі монегасків виборює Гладир.

Зауважимо, що саме українець першим підняв над головою переможний кубок.

HISTORIQUE



Grâce à D.J Cooper qui a régalé autant à la passe qu'au scoring (12 points, 6 rebonds, 7 passes décisives), l'@ASMonaco_Basket s'est imposé contre le @MSB_Officiel et a remporté la #LeadersCup pour la 3e fois d'affilée



Résumé ici https://t.co/l3HHO7vzKF pic.twitter.com/lNggDzYhFm — SFR Sport (@SFR_Sport) 18 лютого 2018 р.

Раніше було оприлюднено список гравців національної збірної України, яких тренерський штаб викликає на наступні відбірні матчі Чемпіонату світу проти Латвії та Швеції.

Сергій Гладир потрапив у заявку та готуватиметься до цих поєдинків.