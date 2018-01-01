  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Український баскетболіст Гладир виграв Кубок ліги Франції

    «Монако» не без допомоги Сергія знову завоювало кубковий трофей
    «Монако» атакувального захисника збірної України з баскетболу Сергія Гладиря перемогло у фіналі Кубка ліги Франції «Ле Ман» – 83:78. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України. Українець за 18 хвилин зі старту набрав три очки та зробив результативну передачу. Це вже третя поспіль перемога
    • Сьогодні, 09:43
    • Розсилка
    Фото БК &laquo;Монако&raquo;
    Фото БК «Монако»

    «Монако» не без допомоги Сергія знову завоювало кубковий трофей

    «Монако» атакувального захисника збірної України з баскетболу Сергія Гладиря перемогло у фіналі Кубка ліги Франції «Ле Ман» – 83:78.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Українець за 18 хвилин зі старту набрав три очки та зробив результативну передачу.

    Це вже третя поспіль перемога «Монако» у цьому турнірі, і втретє поспіль трофей у складі монегасків виборює Гладир.

    Зауважимо, що саме українець першим підняв над головою переможний кубок.

    Раніше було оприлюднено список гравців національної збірної України, яких тренерський штаб викликає на наступні відбірні матчі Чемпіонату світу проти Латвії та Швеції.

    Сергій Гладир потрапив у заявку та готуватиметься до цих поєдинків.

    Франція баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ