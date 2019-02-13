Український баскетболіст вивів «Монако» в чвертьфінал Кубка Франції
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Розсилка
Українець провів у грі 29 хвилин, за які встиг набрати 11 очок
«Монако»
Гладир був найкращим у складі своєї команди
Атакувальний захисник Сергій Гладир допоміг «Монако» пробитися до чвертьфіналу Кубка Франції, здобувши важку перемогу над «Ліможем» (62:59).
Українець провів у грі 29 хвилин, за які встиг набрати 11 очок і зробити 9 підбирань. Сергій влучив 3 з 7 триочкових кидків і 2 з 2 з лінії штрафної.
Коефіцієнт корисності Гладиря склав «+17» - це найкращий показник у складі своєї команди.
У чвертьфіналі Кубка Франції «Монако» зустрінеться з «Нантером».