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    Український баскетболіст вивів «Монако» в чвертьфінал Кубка Франції

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    Українець провів у грі 29 хвилин, за які встиг набрати 11 очок - Український баскетболіст вивів «Монако» в чвертьфінал Кубка Франції
    Українець провів у грі 29 хвилин, за які встиг набрати 11 очок
    «Монако»

    Гладир був найкращим у складі своєї команди

    Атакувальний захисник Сергій Гладир допоміг «Монако» пробитися до чвертьфіналу Кубка Франції, здобувши важку перемогу над «Ліможем» (62:59).

    Українець провів у грі 29 хвилин, за які встиг набрати 11 очок і зробити 9 підбирань. Сергій влучив 3 з 7 триочкових кидків і 2 з 2 з лінії штрафної.

    Коефіцієнт корисності Гладиря склав «+17» - це найкращий показник у складі своєї команди.

    У чвертьфіналі Кубка Франції «Монако» зустрінеться з «Нантером».

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