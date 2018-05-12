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    Український боксер Хегай виграв свій дебютний бій у США

    • Сьогодні, 14:36
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    Арнольд Хегай. Фото:&nbsp;boxingscene.com
    Арнольд Хегай. Фото: boxingscene.com

    В цілому бій проходив під диктовку українця

    Український боксер найлегшої ваги Арнольд Хегай здобув перемогу над суперником з США Адамом Лопесом в дебютному поєдинку на американському рингу.

    Бій вийшов досить брудним, в першу чергу, через українця, який не гребував непарних ударів і поштовхів ліктями, захоплень голови суперника. В 4-му раунді українця за це попередив рефері, а в 6-м оштрафував зняттям балу.

    В цілому бій проходив під диктовку українця, який у другому і восьмому раундах непогано потрапляв, але нокаутувати суперника не зумів. У шостому раунді, коли Хегай явно втомився, суперник почав бити його по корпусу, але помітних дивідендів це американцеві не принесло.

    За підсумками восьми раундів бою судді одноголосно віддали перемогу Хегаю - 77:74, 77:74 і 78:73.

    Джерело: Телеграф

    США бокс
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