Український боксер Хегай виграв свій дебютний бій у США

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Арнольд Хегай. Фото: boxingscene.com

В цілому бій проходив під диктовку українця

Український боксер найлегшої ваги Арнольд Хегай здобув перемогу над суперником з США Адамом Лопесом в дебютному поєдинку на американському рингу.

Бій вийшов досить брудним, в першу чергу, через українця, який не гребував непарних ударів і поштовхів ліктями, захоплень голови суперника. В 4-му раунді українця за це попередив рефері, а в 6-м оштрафував зняттям балу.

В цілому бій проходив під диктовку українця, який у другому і восьмому раундах непогано потрапляв, але нокаутувати суперника не зумів. У шостому раунді, коли Хегай явно втомився, суперник почав бити його по корпусу, але помітних дивідендів це американцеві не принесло.

За підсумками восьми раундів бою судді одноголосно віддали перемогу Хегаю - 77:74, 77:74 і 78:73.

Джерело: Телеграф