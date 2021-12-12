Ломаченко вирішив летіти до Австралії. Камбосос його вже чекає

Український боксер готовий прийняти умови чемпіона світу і вийти на ринг на Зеленому континенті

Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі та тепер очікує на наступний бій. У ньому, не виключено, українцю доведеться зустрітися з чемпіоном світу Джорджем Камбососом. Ломаченко заради цього поєдинку готовий летіти навіть до Австралії. Таку вимогу поставив Джордж майбутньому супернику.

«Звичайно, я хочу бою з Джервонтою Девісом. Якщо мені дадуть цей шанс, я боксуватиму. У легкій вазі багато гарних боксерів. Ми можемо організувати багато боїв у майбутньому. Щодо Камбососа, я поїду куди завгодно. Можу поїхати навіть далі Австралії», – сказав після бою Ломаченко.

За поєдинком Ломаченко – Коммі уважно стежив і сам Камбосос. Він висловив готовність зустрітися з українцем.

«Відмінна вистава від Ломи, яка ставить його в один ряд із Хейні, Девісом та Гарсією, навіть незважаючи на поразку від Теофімо Лопеса. Повага Коммі, ти воїн і жорсткий, як цвяхи. З нетерпінням чекаю на поєдинок з одним із цих воїнів у 2022 році», – написав Камбосос у Twitter.