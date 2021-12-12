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    Ломаченко вирішив летіти до Австралії. Камбосос його вже чекає

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    Василь Ломаченко впевнено переміг Річарда Коммі - Ломаченко вирішив летіти до Австралії. Камбосос його вже чекає
    Василь Ломаченко впевнено переміг Річарда Коммі
    фото з відкритих джерел

    Український боксер готовий прийняти умови чемпіона світу і вийти на ринг на Зеленому континенті

    Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі та тепер очікує на наступний бій. У ньому, не виключено, українцю доведеться зустрітися з чемпіоном світу Джорджем Камбососом. Ломаченко заради цього поєдинку готовий летіти навіть до Австралії. Таку вимогу поставив Джордж майбутньому супернику.

    «Звичайно, я хочу бою з Джервонтою Девісом. Якщо мені дадуть цей шанс, я боксуватиму. У легкій вазі багато гарних боксерів. Ми можемо організувати багато боїв у майбутньому. Щодо Камбососа, я поїду куди завгодно. Можу поїхати навіть далі Австралії», – сказав після бою Ломаченко.

    За поєдинком Ломаченко – Коммі уважно стежив і сам Камбосос. Він висловив готовність зустрітися з українцем.

    «Відмінна вистава від Ломи, яка ставить його в один ряд із Хейні, Девісом та Гарсією, навіть незважаючи на поразку від Теофімо Лопеса. Повага Коммі, ти воїн і жорсткий, як цвяхи. З нетерпінням чекаю на поєдинок з одним із цих воїнів у 2022 році», – написав Камбосос у Twitter.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко Річард Коммі
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    Ломаченко вирішив летіти до Австралії. Камбосос його вже чекає