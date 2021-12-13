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    Як Ломаченко побив Коммі і зганьбився із прапором

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    Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі і мріє про титульний бій - Як Ломаченко побив Коммі і зганьбився із прапором
    Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі і мріє про титульний бій
    фото з відкритих джерел

    Український боксер розраховує на титульний поєдинок із Камбососом

    Василь Ломаченко здолав опір Річарда Коммі і став Інтерконтинентальним чемпіоном WBO. Перемога вийшла переконливою: українець пропустив лише 71 удар від ганійця, у той час як майже 600 пройшли повз нього.

    Усе б нічого, якби Ломаченко не забув традиційно накинути на плечі український прапор. Вирішив вийти з символом Білгород-Дністровського – міста, де він іноді мешкає. За такий вчинок Василя розкритикував Володимир Кличко.

    В поєдинку з Коммі, нагадаємо, здобув впевнену перемогу за очками. Цей успіх став для нього другим у 2021 році. Раніше він достроково зупинив Масаєші Накатані.

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    Як Ломаченко побив Коммі і зганьбився із прапором
    Як Ломаченко побив Коммі і зганьбився із прапором
    Як Ломаченко побив Коммі і зганьбився із прапором
    Як Ломаченко побив Коммі і зганьбився із прапором
    Як Ломаченко побив Коммі і зганьбився із прапором
    Як Ломаченко побив Коммі і зганьбився із прапором
    Як Ломаченко побив Коммі і зганьбився із прапором
    Як Ломаченко побив Коммі і зганьбився із прапором
    Як Ломаченко побив Коммі і зганьбився із прапором
    Як Ломаченко побив Коммі і зганьбився із прапором
    Як Ломаченко побив Коммі і зганьбився із прапором
    Як Ломаченко побив Коммі і зганьбився із прапором
    Як Ломаченко побив Коммі і зганьбився із прапором
    Як Ломаченко побив Коммі і зганьбився із прапором
    Як Ломаченко побив Коммі і зганьбився із прапором

    Раніше Ломаченко вирішив летіти до Австралії. Камбосос його вже чекає.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко Річард Коммі
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    Як Ломаченко побив Коммі і зганьбився із прапором