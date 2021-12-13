Як Ломаченко побив Коммі і зганьбився із прапором

Український боксер розраховує на титульний поєдинок із Камбососом

Василь Ломаченко здолав опір Річарда Коммі і став Інтерконтинентальним чемпіоном WBO. Перемога вийшла переконливою: українець пропустив лише 71 удар від ганійця, у той час як майже 600 пройшли повз нього.

Усе б нічого, якби Ломаченко не забув традиційно накинути на плечі український прапор. Вирішив вийти з символом Білгород-Дністровського – міста, де він іноді мешкає. За такий вчинок Василя розкритикував Володимир Кличко.

В поєдинку з Коммі, нагадаємо, здобув впевнену перемогу за очками. Цей успіх став для нього другим у 2021 році. Раніше він достроково зупинив Масаєші Накатані.

Раніше Ломаченко вирішив летіти до Австралії. Камбосос його вже чекає.