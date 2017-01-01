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    Український борець Квятковський здобув срібло на турнірі у Казахстані

    Андрій поступився одним балом у фінальному поєдинку
    Срібну медаль завоював український борець Андрій Квятковський на турнірі у Казахстані. Як інформує офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України, цього року турнір Кунаєва у Таразі зібрав найсильніших борців планети. У вазі 65 кг до фіналу вийшов Андрій Квятковський. Але до перемоги йому не вистачило одного балу – він поступився
    • Вчора, 16:18
    • Розсилка
    Андрій Квятковський
    Андрій Квятковський

    Андрій поступився одним балом у фінальному поєдинку

    Срібну медаль завоював український борець Андрій Квятковський на турнірі у Казахстані.

    Як інформує офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України, цього року турнір Кунаєва у Таразі зібрав найсильніших борців планети.

    У вазі 65 кг до фіналу вийшов Андрій Квятковський.

    Але до перемоги йому не вистачило одного балу – він поступився супернику з рахунком 6:7, завоювавши срібну медаль.

    Міжнародний турнір з вільної боротьби серед дорослих у Таразі був присвячений пам'яті державного та громадського діяча Дінмухамеда Кунаєва.

    Квятковський – український борець вільного стилю, учасник Олімпійських ігор 2012 та 2016 років. Але дістатися до медалей йому не вдалося.

    Так само Андрій не зумів потрапити у призи на Європейських іграх 2015 року, у яких також брав участь.

    Нагадаємо, Квятковський під час поєдинку на Олімпіаді-2016 вкусив суперника.

    Андрій Квятковський спортивна боротьба
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