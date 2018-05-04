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    Український футзаліст виграв Кубок Сербії (відео)

    Щоправда, у фіналі Дмитро Сорокін на майданчику так і не з'явився
    У середу, 2 травня, у передмісті Белграду, містечку Обреновац, відбувся фінальний матч Кубку Сербії з футзалу. Цей трофей вперше був розіграний у 2006 році, але потім була чотирьохрічна перерва. І тільки з сезону-2010/11 Кубок Сербії став проводитись на постійній основі, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України. У фінальному матчі
    • Сьогодні, 11:30
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    МФК &laquo;Економац&raquo;
    МФК «Економац»

    Щоправда, у фіналі Дмитро Сорокін на майданчику так і не з'явився

    У середу, 2 травня, у передмісті Белграду, містечку Обреновац, відбувся фінальний матч Кубку Сербії з футзалу.

    Цей трофей вперше був розіграний у 2006 році, але потім була чотирьохрічна перерва. І тільки з сезону-2010/11 Кубок Сербії став проводитись на постійній основі, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

    У фінальному матчі зустрілися «Економац» з Крагуєваца та команда «Нові Пазар» з однойменного міста.

    У регулярному чемпіонаті Сербії, що завершився минулого тижня, «Економац» фінішував першим, а «Нові Пазар» – третім.

    Гравець збірної України Дмитро Сорокін, якого після важкої травми тренерський штаб «Економаца» поступово підпускає до офіційних матчів, був у заявці чемпіона Сербії на фінальну гру, але жодного разу на майданчик так і не вийшов.

    Щодо гри, то «Економац» після двох м’ячів, забитих у стартові хвилин, протягом всього матчу був попереду, впевнено провів фінал, і здобув перемогу – 6:3.

    «Економац» вдруге поспіль, а загалом вчетверте став володарем кубка Сербії.

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