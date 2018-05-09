Український наставник втретє став чемпіоном Англії

Фахівець працює в структурі «Чарльтона» з невеликою перервою

Колишній футболіст київського «Динамо» Сергій Балтача у якості головного наставника привів ФК «Чарльтон» U-18 до перемоги у юніорському чемпіонаті Англії другої категорії. Команда українського фахівця здобула трофей завдяки перемозі у вирішальному протистоянні над однолітками із «Крістал Пелас» – 2:1.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ФК «Чарльтон» U-18. Фото: ФК «Чарльтон»

Фахівець працює в структурі «Чарльтона» з невеликою перервою

Колишній футболіст київського «Динамо» Сергій Балтача у якості головного наставника привів ФК «Чарльтон» U-18 до перемоги у юніорському чемпіонаті Англії другої категорії.

Команда українського фахівця здобула трофей завдяки перемозі у вирішальному протистоянні над однолітками із «Крістал Пелас» – 2:1.

«Я не можу описати, як я себе відчуваю. Я так пишаюся хлопцями - це неймовірне досягнення створене ними знову. У сукупності це був видатний виступ. У цьому сезоні хлопчики так старанно працювали, і це величезна нагорода для них, адже вони виконали великий обсяг важкої роботи», - сказав Балтача.

Зазначимо, що фахівець працює в структурі «Чарльтона» з невеликою перервою, починаючи з 2001 року. З 2012 року він очолює команду U-18 в новоствореній Professional Development League, яку «Чарльтон» виграв вже втретє з чотирьох останніх розіграшів.

Додамо, що 60-річний Балтача у складі київського «Динамо» (1978-1988) ставав володарем Кубка володарів Кубків УЄФА в 1986 році, чемпіоном СРСР в 1980, 1981, 1985, 1986 роках і чотири рази володарем Кубка СРСР (1978, 1982, 1985, 1987). У складі Радянської збірної наш земляк ставав срібнім призером чемпіонату Європи (1988) и бронзовим призером Олімпіади 1980 року.

Джерело: УНН