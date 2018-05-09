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    Український наставник втретє став чемпіоном Англії

    Фахівець працює в структурі «Чарльтона» з невеликою перервою
    Колишній футболіст київського «Динамо» Сергій Балтача у якості головного наставника привів ФК «Чарльтон» U-18 до перемоги у юніорському чемпіонаті Англії другої категорії. Команда українського фахівця здобула трофей завдяки перемозі у вирішальному протистоянні над однолітками із «Крістал Пелас» – 2:1.
    • Сьогодні, 20:01
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    ФК &laquo;Чарльтон&raquo; U-18. Фото:&nbsp;ФК &laquo;Чарльтон&raquo;
    ФК «Чарльтон» U-18. Фото: ФК «Чарльтон»

    Фахівець працює в структурі «Чарльтона» з невеликою перервою

    Колишній футболіст київського «Динамо» Сергій Балтача у якості головного наставника привів ФК «Чарльтон» U-18 до перемоги у юніорському чемпіонаті Англії другої категорії.

    Команда українського фахівця здобула трофей завдяки перемозі у вирішальному протистоянні над однолітками із «Крістал Пелас» – 2:1.

    «Я не можу описати, як я себе відчуваю. Я так пишаюся хлопцями - це неймовірне досягнення створене ними знову. У сукупності це був видатний виступ. У цьому сезоні хлопчики так старанно працювали, і це величезна нагорода для них, адже вони виконали великий обсяг важкої роботи», - сказав Балтача.

    Зазначимо, що фахівець працює в структурі «Чарльтона» з невеликою перервою, починаючи з 2001 року. З 2012 року він очолює команду U-18 в новоствореній Professional Development League, яку «Чарльтон» виграв вже втретє з чотирьох останніх розіграшів.

    Додамо, що 60-річний Балтача у складі київського «Динамо» (1978-1988) ставав володарем Кубка володарів Кубків УЄФА в 1986 році, чемпіоном СРСР в 1980, 1981, 1985, 1986 роках і чотири рази володарем Кубка СРСР (1978, 1982, 1985, 1987). У складі Радянської збірної наш земляк ставав срібнім призером чемпіонату Європи (1988) и бронзовим призером Олімпіади 1980 року.

    Джерело: УНН

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