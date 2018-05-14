Український стрибун у висоту Дем’янюк став третім на турнірі у Франції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Дем’янюк. Фото ФЛАУ

Дмитро взяв висоту 2 м 14 см

У неділю, 13 травня, Франція приймала міжнародні змагання 34e meeting de Montgeron-Essonne.

Участь у них взяли двоє українців, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Дмитро Дем’янюк у секторі для стрибків у висоту з результатом 2,14 метрів посів третє місце.

Переміг білорус Павло Недосеков (2,26 м).

Анна Плотіцина і у забігу, і у фіналі показала однаковий час (13.25 с) та стала з ним четвертою на дистанції 100 метрів з бар’єрами.

Перемогу з особистим рекордом відсвяткувала білоруска Ельвіра Герман (12.73 с).

Водночас, в Іспанії Україну на чемпіонаті світу з трейлу представляли 14 спортсменів.

Найвище місце в абсолюті посів Сергій Сапіга. З часом 10:52:38 год він фінішував 93-м.

Юлія Тарасова подолала дистанцію найшвидше серед українок. З часом 12:07.02 год вона стала 156-ю в абсолюті та замкнула топ-40 найсильніших спортсменок чемпіонату світу.

У командний залік йшли по три найкращі результати збірної. Українська жіноча команда посіла 16-те місце, а чоловіча стала 24-ою.