Український тренер може очолити клуб, який є чемпіоном Кахастану

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Роман Григорчук. Фото: Getty Images

Керівництво чемпіона Казахстна також паралельно веде переговори і з іншим спеціалістом

Новим головним тренером чемпіона Казахстану – «Астани», може бути призначений український фахівець Роман Григорчук.

Про це повідомляє видання sport.inform.kz.

У понеділок, 28 травня, «Габалі» належить зіграти в фіналі Кубка Азербайджану проти «Кешлі». Після цього матчу тренер зможе дати остаточну відповідь - чи залишиться він на своєму нинішньому місці роботи або ж переїде до столиці Казахстану.

Справа в тому, що сам Григорчук не горить бажанням залишати «Габалі», але спонсори клубу мають намір знизити бюджет на наступний сезон, а український фахівець бажає вирішувати більш глобальні завдання, ніж боротьба за медалі і Кубок всередині країни. «Астана» з її масштабами і завданнями ідеально підходить під амбіції 53-річного тренера.

До того ж, додатковим фактором, що впливає на рішення Григорчука, є ще й особисте знайомство з президентом «Астани» Саяном Хамітжановим. Тренер і менеджер вже кілька разів зустрічалися і спілкувалися на різні теми без участі посередників. Швидше за все, нинішній головний тренер «Астани» Григорій Бабаян може увійти до тренерського штабу українця і буде його найближчим помічником.

Зазначимо, що керівництво чемпіона Казахстна також паралельно веде переговори і з іншим спеціалістом, але цей варіант розглядається в стані столичної команди як екстрений.

Раніше повідомлялося, що у Григорчука є домовленість з одним з клубів, і через це він не очолив збірну Латвії.