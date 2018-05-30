Український тренер може очолити російський клуб, який гратиме у Лізі Європи

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Ігор Гамула. Фото ФК «Ростов»

Сам Ігор Гамула спростовує дану інформацію

Колишній тренер молодіжного складу «Ростова» Ігор Гамула не веде переговорів з клубом російської футбольної прем'єр-ліги «Уфа».

Про це повідомив сам український фахівець, який тривалий час працював у Росії.

Раніше повідомлялося, що 58-річний фахівець є кандидатом на посаду головного тренера «Уфи», яка стала вакантною після відходу Сергія Семака у «Зеніт».

Структуру «Ростова» Гамула покинув у червні 2017 року.

«Вперше чую про те, що я веду переговори з «Уфою», чесне слово, - сказав Гамула. - Інформація, яка з'явилася в інтернеті, не відповідає дійсності. Чутки, не більше того. Що стосується мого майбутнього, то я завжди веду переговори – з журналістами, з іншими клубами, тому час покаже».

«Уфа» посіла шосте місце у чемпіонаті Росії та вперше в історії вийшла у Лігу Європи.

Спочатку третім представником Росії у Лізі Європи повинна була стати команда, яка перемогла у Кубку Росії. Однак «Тосно», що став володарем кубка країни, не зможе отримати ліцензію для участі у єврокубках.

Таким чином, право виступити у Лізі Європи перейшло до команди, яка зайняла шосте місце за підсумками чемпіонату.

Джерело: ТАСС